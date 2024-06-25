В Калифорнии айтишнику дали 5 лет тюрьмы за расточительное использование воды

28-летний инженер компании Microsoft Бен Лоренс приговорён судом штата Калифорния к 5 годам тюремного срока за то, что он не следовал рекомендации местных властей экономить воду.

Злоумышленник мылся 3 раза в неделю и регулярно стирал свою одежду.

Ограничения на потребление воды в Калифорнии ввели после того, как в пустыне Сьерра Инферна начали выращивать рис. На орошение 290 га рисовых полей при температуре воздуха выше 40 градусов уходит до 800 млн кубометров воды в сутки, из-за чего окрестные города испытывают проблемы с её доступностью. Власти штата неоднократно выпускали предписания об экономном расходовании воды: так, калифорнийцам рекомендуется принимать душ 1 раз в неделю, а вещи стирать не чаще раза в месяц, либо оттирать прилипшую грязь при помощи песка.

Лоренс регулярно нарушал эти предписания и говорил, что его семья «достаточно богата, чтобы платить за воду». В результате донос на айтишника в полицию написала его супруга. Лоренса арестовали на месте преступления в тот момент, когда он второй раз за неделю принимал душ.

– Я думал, что зарплата в Microsoft в 230 тысяч долларов в год позволяет мне обеспечить базовые потребности даже в Калифорнии, – признаётся айтишник. – Но всё оказалось намного хуже – ни один адвокат не захотел меня защищать. Мне пришлось искать защитника за рубежом. Некий украинский юрист Марк Фейгин пообещал встать на мою защиту. Я выслал ему деньги и жду, когда он приедет сюда. На основной суд по моему делу он не успел, надеюсь, что он приедет хотя бы к апелляции.

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