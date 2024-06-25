Доктор объяснил, когда опасны проблемы с глотанием

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25.06.2024, 19:20, Разное
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Дисфагия, или нарушение глотания, может оказаться первым признаком серьезного заболевания, включая рак. Врач Александр Мясников подчеркнул, что это состояние требует внимания, так как может свидетельствовать о различных патологиях.

Дисфагия может проявляться различными способами: от трудностей при проглатывании твердой или жидкой пищи до постоянного кашля из-за повышенной кислотности, вызывающей образование рубцов. Важно различать, какие виды пищи вызывают проблемы: если они возникают только с твердой пищей, это может указывать на физическое сужение пищевода.

Кроме того, дисфагия может быть признаком патологий пищевода – ахалазии, когда нервные сплетения атрофируются, и пищевод начинает расширяться, вызывая трудности при глотании.


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