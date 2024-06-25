Компьютеры Apple научились транслировать содержимое экрана на iPhone

Apple выпустила вторую бета-версию macOS Sequoia для разработчиков с функцией трансляции экрана iPhone на компьютер. Об этом пишет портал MacRumors.

Нововведение позволяет пользователям взаимодействовать с установленными на iPhone приложениями через Mac, а также перетаскивать файлы между устройствами. Mac также отображает уведомления с iPhone и дает возможность на них отвечать, даже если смартфон заблокирован.

Для использования новой функции необходим iPhone с установленной iOS 18 beta 2 и Mac с macOS Sequoia beta 2. Оба устройства должны быть соединены через Bluetooth и Wi-Fi и иметь одинаковый Apple ID с включенной двухфакторной аутентификацией. Важно отметить, что функция не работает, если активированы Sidecar или AirPlay.

Бета-версии macOS Sequoia и iOS 18 доступны для разработчиков, публичная бета-версия ожидается в июле, а полноценный релиз новых операционных систем — в осень.