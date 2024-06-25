Мнение «аналитика»: О плане Трампа по Украине… Кому придётся сдаться?

Что-то миротворцы зашевелились. От обилия «мирных планов» уже начинает рябить в глазах. Китайский, индийский, турецкий, швейцарский, «путинский» — нет, пожалуй, только украинского. Уже нет. Ультимативные «10 пунктов Зеленского» выкинуты в утиль после недосаммита в Швейцарии, а ничего нового Киев пока не родил.

Зато советники Дональда «нашего» Трампа разродились черновиком новой мирной инициативы «Как уладить многолетний #кризис за один день». Вот об этой свежатинке и поговорим, пока не остыла.

Агентство Reuters опубликовало план двух ключевых советников Дональда Трампа, начальников штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства с 2017 по 2021 год, — генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога и Фреда Флейтца. Предположительно, The Donald может утвердить этот документ в случае победы на выборах в ноябре.

Согласно задумке советников, Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров с Москвой. В то же время американские власти предупредят #Кремль об усилении поддержки ВСУ в случае «любого» отказа от переговоров. Согласно плану, во время мирных переговоров будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта».

Стратегию уже представили Дональду Трампу, и он якобы отреагировал положительно. Как уточнил Фред Флейтц, он не может утверждать, что экс-президент согласится с каждым словом плана, но «мы были рады получить обратную связь». Вместе с тем пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг отметил, что официальными следует считать только те заявления, которые сделал сам бывший американский лидер или уполномоченные члены его предвыборной кампании. Что несколько снижает ценность инициативы двух военных советников.

С одной стороны, выглядит это как «принуждение к миру» в первую очередь бескомпромиссных киевских властей. Впрочем, не Америкой единой — Европа сейчас предпринимает шаги, чтобы поддерживать Украину оружием даже в случае «саботажа» со стороны #США. С другой, план исключает достижение окончательных договорённостей конфликтующих сторон и вообще выглядит как повод нашпиговать Украину оружием за время паузы в боевых действиях. Да и о снятии санкций с России ни слова не сказано, а это, по мнению Москвы, должно идти «в одном пакете» с любым мирным планом. А для Киева остаётся возможность восстановить силы, отмобилизовать, вооружить и обучить новую армию, а затем возобновить конфликт и «вернуть землю».

Этакий «минский» план в американском исполнении.

Пойдёт ли на него #Кремль?

А куда ему деваться-то, собственно? Слишком велик соблазн «подморозить» ситуацию лет на 10 — и там уже пусть следующее поколение политиков разбирается.

И значит, у российских «турбопатриотов» все надежды на то, что киевские торопыги сами откажутся?

А если — нет?

—