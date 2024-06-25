 

Пытаются спровоцировать – “британский дипломат” объяснил удары по мирному населению американским оружием

25.06.2024, 17:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Соединённые Штаты дают согласие на использование наступательных вооружений для ударов по гражданскому населению в РФ в надежде, что это во что-то перерастёт, уверен бывший британский дипломат и сотрудник MI6 Аластер Крук. США нужен хаос, чтобы не потерять гегемонию, отметил он в интервью Judging Freedom.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий YouTube-канала Judging Freedom: Почему Соединённые Штаты дают согласие на использование наступательных вооружений для ударов по гражданскому населению в России? 

АЛАСТЕР КРУК, директор Conflicts Forum, бывший британский дипломат и сотрудник MI6:
Чтобы спровоцировать. Чтобы после этой провокации это во что-то переросло. Знаете, в состоянии отчаяния… А я говорю о конкретном классе в США, поскольку американцы как таковые, как и европейцы, думаю, не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем, ни с кем бы то ни было. Но в Америке есть те, кто отчаянно хочет сохранить гегемонию. И для этого видят только один, привычный им путь: «разделяй и властвуй», устраивай хаос, чтобы из этого хаоса [что-то получить].
 
Взглянуть даже сейчас на Украину и на мирный процесс. Всё зерно, вся Украина по большей части принадлежит компании BlackRock. Зеленский продал компании BlackRock всё зерно, все сельскохозяйственные земли. Теперь это принадлежит американским корпорациям. У них тоже интерес в этой ситуации.
 
Большие деньги, крупный военно-промышленный комплекс заинтересованы в разрастании войны или в новых войнах. Это всегда приносит огромные прибыли и возможность разграбить другие страны. Украину они уже разграбили, но теперь хотят получить возможность отстраивать её, после того как победят в войне — так они рассчитывают.

Дата публикации 24 июня 2024 года.


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