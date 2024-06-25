Пытаются спровоцировать – “британский дипломат” объяснил удары по мирному населению американским оружием

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Соединённые Штаты дают согласие на использование наступательных вооружений для ударов по гражданскому населению в РФ в надежде, что это во что-то перерастёт, уверен бывший британский дипломат и сотрудник MI6 Аластер Крук. США нужен хаос, чтобы не потерять гегемонию, отметил он в интервью Judging Freedom.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий YouTube-канала Judging Freedom: Почему Соединённые Штаты дают согласие на использование наступательных вооружений для ударов по гражданскому населению в России?

АЛАСТЕР КРУК, директор Conflicts Forum, бывший британский дипломат и сотрудник MI6:

Чтобы спровоцировать. Чтобы после этой провокации это во что-то переросло. Знаете, в состоянии отчаяния… А я говорю о конкретном классе в США, поскольку американцы как таковые, как и европейцы, думаю, не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем, ни с кем бы то ни было. Но в Америке есть те, кто отчаянно хочет сохранить гегемонию. И для этого видят только один, привычный им путь: «разделяй и властвуй», устраивай хаос, чтобы из этого хаоса [что-то получить].



Взглянуть даже сейчас на Украину и на мирный процесс. Всё зерно, вся Украина по большей части принадлежит компании BlackRock. Зеленский продал компании BlackRock всё зерно, все сельскохозяйственные земли. Теперь это принадлежит американским корпорациям. У них тоже интерес в этой ситуации.



Большие деньги, крупный военно-промышленный комплекс заинтересованы в разрастании войны или в новых войнах. Это всегда приносит огромные прибыли и возможность разграбить другие страны. Украину они уже разграбили, но теперь хотят получить возможность отстраивать её, после того как победят в войне — так они рассчитывают.

Дата публикации 24 июня 2024 года.