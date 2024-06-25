Резкий запах пота может указывать на диабет

Врач Яна Шмелева разъяснила, что резкий запах пота может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, таких как сахарный диабет и другие эндокринные расстройства.

Она подчеркивает, что помимо недостаточной гигиены и диеты, причиной могут быть и органические нарушения, включая болезни щитовидной железы, почек, а также синдром поликистозных яичников и дефицит витамина D.

Шмелева советует не игнорировать внезапные изменения в запахе пота, обратившись к врачу для обсуждения возможных анализов и диагностики. Рекомендуемыми процедурами в таких случаях являются общий анализ крови, проверка уровня сахара и ультразвуковое исследование брюшной полости.

Специалист также подчеркнула, что в норме пот не имеет неприятного запаха.