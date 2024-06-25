 

«Роскосмос» профинансирует экспедицию Илона Маска на Марс

25.06.2024, 15:33, Разное
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«Роскосмос» выделил финансирование в размере 10 триллионов рублей для спонсирования программы Илона Маска по освоению Марса. Мероприятие приурочено к победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году.

Как отметили в госкорпорации, для обхода режима санкций средства в биткоинах будут переведены на личный счет товарища Илона после 5 ноября 2024 года. Криптовалюта была приобретена на крупнейших мировых биржах в течении предыдущих пяти лет по наиболее выгодному курсу, заверяет «Роскосмос».

Согласно условиям контракта, Маску вне очереди заочно присваевается гражданство России, но при условии установления им флага Российской Федерации в марсианскую почву. Вместе с Маском на Красную планету полетит экипаж в составе актрисы-космонавта Юлии Пересильд и режиссёра-космонавта Клима Шипенко. Там они отснимут материал для второй части художественного фильма «Вызов».

В Пентагоне пригрозили Маску санкциями за сотрудничество с «Роскосмосом» – ему запретят доступ к Космическому центру имени Линдона Джонсона в Хьюстоне и на Базу Космических сил США на мысе Канаверал.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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