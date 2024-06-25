 

Сотрудница Apple обвинила компанию в выбросе химикатов в окружающую среду

25.06.2024, 15:00, Разное
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Эшли Йовик, бывшая сотрудница Apple, заявила, что в 2020 году стала жертвой воздействия неизвестных химикатов, выброшенных из лаборатории Skunkworks, занимающейся разработкой полупроводников. По информации портала Apple Insider, компания сбрасывала токсичные отходы прямо в окна жилых домов.

Проведя собственное расследование, Йовик установила, что Apple без разрешения вела исследования и разрабатывала кремниевые чипы в жилом районе, составив подробную карту местонахождения объекта.

В ходе обысков на предприятии были найдены открытые баллоны с жидкими химикатами. Представители Apple объяснили, что это мера предосторожности для предотвращения взрывов.

Из-за отсутствия необходимых разрешений компания не вела учет отходов и сбрасывала токсичные газы в окружающую среду. Это привело к отравлению Йовик, которая представила в федеральный суд полный пакет доказательств.

Дело вызвало волну общественного интереса, так как Йовик ссылается на законы о сохранении ресурсов и чистом воздухе, надеясь на уголовное дело со стороны Минюста США.


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