Сотрудница Apple обвинила компанию в выбросе химикатов в окружающую среду

Эшли Йовик, бывшая сотрудница Apple, заявила, что в 2020 году стала жертвой воздействия неизвестных химикатов, выброшенных из лаборатории Skunkworks, занимающейся разработкой полупроводников. По информации портала Apple Insider, компания сбрасывала токсичные отходы прямо в окна жилых домов.

Проведя собственное расследование, Йовик установила, что Apple без разрешения вела исследования и разрабатывала кремниевые чипы в жилом районе, составив подробную карту местонахождения объекта.

В ходе обысков на предприятии были найдены открытые баллоны с жидкими химикатами. Представители Apple объяснили, что это мера предосторожности для предотвращения взрывов.

Из-за отсутствия необходимых разрешений компания не вела учет отходов и сбрасывала токсичные газы в окружающую среду. Это привело к отравлению Йовик, которая представила в федеральный суд полный пакет доказательств.

Дело вызвало волну общественного интереса, так как Йовик ссылается на законы о сохранении ресурсов и чистом воздухе, надеясь на уголовное дело со стороны Минюста США.