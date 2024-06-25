 

Госдума запретила котам умываться вне ванной комнаты

25.06.2024, 13:33, Разное
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Государственная дума приняла новые поправки в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», которые призваны защитить здоровье домашних питомцев и их хозяев.

Уже через неделю для котов, проживающих в многоквартирных домах, вводится несколько ограничений – теперь они обязаны умываться только в ванной комнате, либо «ином нежилом помещении, оборудованном канализацией».

– У нас на руках есть заключение профессоров-зоологов РАН, что котам следует осуществлять гигиенические процедуры в чистом помещении, где есть доступ к чистой воде, – сказала депутат Ирина Яровая.

За нарушение новых норм хозяев будут привлекать к административной ответственности – воспрепятствование питомцу доступа в ванную влечёт наложение штрафа до 30 тысяч рублей, либо арест на 14 суток. Если же кот решит самостоятельно умыться вне ванной комнаты, то его хозяина ждёт штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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