Китайский «Чанъэ-6» первым в истории привез грунт с обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-6» стал первым в истории, кто смог успешно привезти образцы грунта с обратной стороны Луны на Землю.

«Чанъэ-6» запустили 3 мая, аппарат совершил посадку на Луне 2 июня, начал сбор проб. Уже 4 июня он успешно вернулся на Землю, приземлившись в автономном районе Внутренней Монголии 25 июня. Возраст собранных образцов может достигать четырех миллиардов лет.

Помимо этого, в планах китайских космических исследований на ближайшие годы включены запуски зондов «Чанъэ-7» в 2026 году и «Чанъэ-8» в 2028 году.

12 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции.