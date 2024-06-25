 

В рассекреченных архивах ЦРУ нашли зарплатную ведомость Ленина

25.06.2024, 11:33, Разное
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В опубликованных архивах Европейского бюро ЦРУ за 1867-1917 годы найден ряд платёжных документов, подтверждающих получение денежных средств Владимиром Лениным от американской разведки.

В период 1902-1917 годов Ильич получил от ЦРУ 2 тысячи золотых рублей «на низвержение России».

Из ведомости следует, что платежи Ленину передавались через агентов в Германии и Швейцарии небольшими, но регулярными траншами в размере от 10 до 30 царских рублей. Каждый из них был целевым и сопровождался пояснениями: «на дискредитацию Столыпина», «на выборы в Думу», «на опохмел» и так далее.

Последний транш в размере 24 рублей Ленин получил на покупку билета в пломбированный вагон поезда Цюрих-Петроград. В архивах также найдены фотоотчёты о том, на что пошли эти средства, – в основном на фотокарточках фигурируют лидеры ВКП(б), обсуждающие политические вопросы в европейских барах и ресторанах.

– Популярно мнение о том, что Ильич был завербован немецкой разведкой, – говорит историк Эдвард Радзинский. – Однако ласковое дитя двух мамок сосёт. Не исключено, что Ленин брал деньги и у американцев, и у англичан, и даже у царской охранки. В основном на эти средства он кутил в ресторанах, но иногда приходилось и поработать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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