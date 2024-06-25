Мнение: Как заставить себя учиться в эпоху искусственного интеллекта

А действительно, коллеги, какой смысл овладевать профессией, если сколько-нибудь интеллектуальный труд в обозримом будущем отберут роботы, а труд роботам пока что недоступный — таскать, катить, волочить — особого обучения не требует (ссылка)?

Проблема заключается в двух неприятных фактах.

Во-первых, мы не знаем, где искины остановятся, перестав умнеть, и остановятся ли вообще. Я затрудняюсь назвать хоть одну хорошую профессию, представителям которой не о чем беспокоиться — искины демонстрируют стремительный прогресс по всем направлениям.

Во-вторых, в то время как мы учимся, нейросети тоже учатся, только втрое быстрее нас. Освоив перспективную специальность, вы можете обнаружить, что ИИ за это время тоже её изучил, причём на гораздо более глубоком уровне, чем вы.

Парадоксальным образом мы рискуем увидеть повторение катастрофы 20-го века, когда обилие ресурсов и избыток неприкаянной молодёжи стали косвенной причиной двух опустошительных мировых войн. Если роботы отберут у нас 95% рабочих мест, без средств к существованию окажутся толпы народа, причём значительная часть этих толп будет умной, деятельной и злой. Впрочем, вероятно, на этот раз проблема будет решена мирно: через легализацию известных веществ, через раздачу пособий и через тому подобные средства, которые сделают жизнь безработных терпимой. Ворчать народ будет, а ходить на митинги усатых художников — уже нет.

В любом случае, когда роботы смогут выполнять нашу работу, знания и навыки обесценятся. Довольно обидно, если учесть, что сейчас самое лучшее время для учёбы — столько вокруг и разнообразных курсов с пособиями, и даже бесплатных личных репетиторов в виде тех же ИИ…

Можно только позавидовать скептикам, которые горячо доказывают, что ИИ — это всего лишь «комбинатор», который не более способен к творчеству, чем примитивный калейдоскоп, и который никогда выше сегодняшнего уровня не прыгнет. Пожалуй, я бы с радостью поддержал бы эти насмешки, если бы мнение скептиков подтверждалось данными реальных тестов. Увы, пока что раз за разом повторяется известный диалог:

— ИИ никогда не сможет решать задачи типа Икс!

— Да просто никому не надо их решать…

— Я уверен! Вот приз в 500 тысяч долларов тому, кто научит ИИ решать задачи типа Икс!

— Вот обученный ИИ, давайте приз.

— ИИ никогда не сможет решать задачи типа Игрек!

Из-за этого я ощущаю себя сейчас жителем средневековья или ещё более раннего периода: мне приходится жить в условиях неопределённости. Какие беды нас ждут, мы узнаем позже, а пока что нам остаётся только терпеливо мотыжить свои участки, надеясь, что долгоносик не пожрёт осенью весь урожай.

Конечно, в итоге скептики могут оказаться правы: развитие нейросетей упрётся в кирпичную стену, так что они навеки застрянут в роли ограниченных помощников, не представляющих угрозы для хороших специалистов в своём ремесле. Помните, как у Гарри Гаррисона:

Мы отправились в “Робот-Отель”. Входная дверь автоматически отворилась, когда мы приблизились, робот с внешностью механизированной куклы выскочил из своей конуры и пропел:

— Всемирно знаменитый со дня открытия “Досадан-Глуп Робот-Отель” приветствует вас. Я здесь, чтобы взять ваш багаж… Прикажите, и я помогу вам!

Это было пропето звучным контральто под аккомпанемент духового оркестра в двести труб — стандартная запись для всех “Робот-Отелей”. Я успел возненавидеть ее. Я пнул робота, который слишком уж прижимался к нашим ногам и указал ему на такси.

— Багаж там. Пять предметов. Принести.

Он отъехал с гудением и погрузил в такси нетерпеливые щупальца. Мы вошли в отель.

— Разве у нас не четыре предмета? — спросил Васко, хмуря в размышлении нависшие брови.

— Ты прав, я, должно быть, ошибся в подсчете.

Робот-носильщик догнал и обошел нас, волоча наши чемоданы и выдранное из такси заднее сиденье.

— Теперь у нас вещей действительно пять.

— Добрый вечер… господа, — пробормотал дежурный робот с маленькой паузой перед последним словом: ему нужно было сосчитать нас и сравнить наши физиономии с содержимым своего банка памяти. — Чем мы можем служить вам?