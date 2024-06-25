На Ставрополье отмечается активность иксодовых клещей

На текущий момент в Ставропольском крае зарегистрировано 3654 случаев обращений в медицинские учреждения из-за укусов клещей, включая 1351 случай среди детей. Из них было выявлено 8 случаев Крымской геморрагической лихорадки и 19 случаев клещевого боррелиоза, что не превышает среднегодового уровня.

Клещевой боррелиоз вызывается боррелиями типа Borrelia burgdorferi и передается через укусы клещей. Это заболевание встречается чаще клещевого энцефалита на территории России.

Для профилактики и противоэпидемических мероприятий в крае активно проводятся обработки природных биотопов. Обработано уже почти 4 тысячи гектаров, включая пастбища, зоны отдыха, детские учреждения и оздоровительные лагеря. Всего обработано более 300 тысяч голов крупного и почти 300 тысяч голов мелкого рогатого скота.

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю выдало 345 предписаний хозяйствующим субъектам о необходимости проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Населению рекомендуется соблюдать личную защиту от клещей: носить защитную одежду, использовать реппеленты и регулярно осматривать тело для выявления и удаления клещей до начала присасывания. Также желательно воздерживаться от сбора полевых цветов и растений, так как они могут переносить клещей в дом.