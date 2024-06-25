В России зафиксирован первый случай передачи вируса иноагентства воздушно-капельным путём

В центральную больницу Красноярска в ночь на 24 июня поступил 46-летний мужчина в тяжёлом состоянии. В ходе первичного осмотра медикам удалось установить, что больной заражён особо опасной инфекцией – вирусом иноагентства.

– Установлено, что за неделю до этого красноярец встречался с иностранным агентом Екатериной Дунцовой, от которой и подхватил вирус. Сейчас врачи делают всё возможное, состояние пациента оцениваем как средне-тяжёлое, – сказал журналистам главврач больницы Всеволод Марков.

В настоящий момент специалисты Роспотребнадзора и сотрудники МВД Красноярска проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установить всех граждан, кто контактировал с иноагентом Дунцовой. По предварительным данным, журналистка могла заразить до 100 человек.

– Вирус иноагентства очень коварен, симптомы его выражаются в публичных проявлениях русофобии, а инкубационный период составляет от одной до трёх недель. Поэтому прошу всех, кто мог заразиться, немедленно обратиться за помощью, – написал в своём Telegram-канале доктор медицинский наук и телеведущий Александр Мясников.

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