 

Бразилия и Коста-Рика сыграли вничью на Кубке Америки-2024

25.06.2024, 9:30, Разное
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На старте группового этапа Кубка Америки-2024 бразильская сборная сыграла вничью с командой Коста-Рики. Матч, прошедший в ночь на вторник, завершился без забитых мячей со счетом 0:0.

На старте группового этапа Кубка Америки-2024 бразильская сборная сыграла вничью с командой Коста-Рики. Матч, прошедший в ночь на вторник, завершился без забитых мячей со счетом 0:0.

В первом тайме у бразильцев был отменен гол, забитый на 30-й минуте. Коста-риканский форвард Манфред Угальде, выступающий за московский «Спартак», помог своей команде отобрать очки у фаворитов. Он начал матч в основном составе и был заменен на 64-й минуте игры.

После первого тура группы D лидирует сборная Колумбии, которая одержала победу над Парагваем. Бразилия и Коста-Рика занимают второе и третье места соответственно.


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