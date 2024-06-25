Бразилия и Коста-Рика сыграли вничью на Кубке Америки-2024

На старте группового этапа Кубка Америки-2024 бразильская сборная сыграла вничью с командой Коста-Рики. Матч, прошедший в ночь на вторник, завершился без забитых мячей со счетом 0:0.

На старте группового этапа Кубка Америки-2024 бразильская сборная сыграла вничью с командой Коста-Рики. Матч, прошедший в ночь на вторник, завершился без забитых мячей со счетом 0:0.

В первом тайме у бразильцев был отменен гол, забитый на 30-й минуте. Коста-риканский форвард Манфред Угальде, выступающий за московский «Спартак», помог своей команде отобрать очки у фаворитов. Он начал матч в основном составе и был заменен на 64-й минуте игры.

После первого тура группы D лидирует сборная Колумбии, которая одержала победу над Парагваем. Бразилия и Коста-Рика занимают второе и третье места соответственно.