Врач объяснил, как бороться с ночными судорогами

Врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько рекомендаций по борьбе с ночными судорогами в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, эффективным способом борьбы с судорогами являются упражнения на растяжку и прогулки перед сном.

Мясников отметил, что многим нравится американская рекомендация — крутить велоэргометр в течение 15 минут перед сном. Дополнительно он упомянул, что массаж ног с использованием кубика льда также может помочь в борьбе с ночными судорогами.

Мясников подчеркнул, что точная причина появления ночных судорог до сих пор неизвестна. Они могут возникать из-за недостатка железа, магния, калия или кальция, а также из-за различных электролитных нарушений. Однако, по его словам, такие случаи встречаются лишь у одного из десяти пациентов.