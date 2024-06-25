 

Партия Фараджа может заменить терпящих крах британских консерваторов

25.06.2024, 5:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Растущая популярность Найджела Фараджа среди британцев объяснятся тем, что настоящий политик, способный по-настоящему заинтересовать избирателей в отличие от премьер-министра Риши Сунака и лидера лейбористов Кира Стармера, считает автор YouTube-канала The Duran Александр Меркурис. Он также не исключает, что на смену тори, которых на парламентских выборах ждёт весьма вероятным разгром, придёт другая правая сила, которая будет выстраиваться вокруг партии UK Reform, возглавляемую Фараджем.

АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС, соавтор YouTube-канала The Duran: Вернёмся к Фараджу. Да, он действительно выпустил манифест, который был в некотором смысле спорным. Но вы знаете, по крайней мере, это показывает, что он думает и что у него есть идеи.

И это также показывает, что он настоящий политик. И это заметно на выборах, потому что он повсюду. Он выступает на всех новостных каналах. Он человек, с которым люди хотят пообщаться, потому что умеет заинтересовать и разговаривать с людьми так, как не умеют ни Сунак, ни Стармер.

Крах консерваторов приносит выгоду Стармеру. Будет очень интересно посмотреть, когда наступит этот коллапс, вернется ли когда-нибудь Консервативная партия. Судя по тому, как все идёт, я начинаю в этом сомневаться.

В таком случае, поскольку должна существовать правая партия, рано или поздно возникнет другая правая сила, и предположительно она будет строиться вокруг Reform UK. Хотя, возможно, мы заглядываем слишком далеко вперёд, чтобы говорить об этом с уверенностью.

Дата публикации 22 июня 2024 года.


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