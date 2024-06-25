Французский избиратель – Макрон не любит Францию, он должен уйти

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Президент Макрон возглавляет страну уже 7 лет, однако по-прежнему далёк от народа и не помогает простым гражданам, считает Клод, 58-летний охранник из Эльзаса. В эфире Europe 1 он заявил, что глава государства «не любит Францию и французов», поэтому вместо оправданий должен просто уйти.



AP

«Макрон не любит Францию, не любит французов и то, что они из себя представляют», — заявил в эфире Europe 1 Клод, 58-летний охранник из Эльзаса. Он напомнил, что президент находится у власти уже 7 лет и за это время мог помочь простым гражданам своей страны.

Глава государства оторван от народа, не понимает его и постоянно оскорбляет, считает Клод. Доказательством такого отношения стал роспуск парламента, которым он только хочет защитить свой тыл. Вместо открытого письма французам с оправданиями Макрон должен просто уйти, считает собеседник телеканала.

По мнению Клода, приоритет должен оставаться за Францией и французами, а французы хотят спокойной жизни, достойной оплаты и безопасности. Он призвал не демонизировать ультраправых: если на парламентских выборах победит «Национальное объединение», то только потому, что так захотел народ.