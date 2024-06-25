Рупор кремлевской пропаганды: О некруглой дате 22 июня

К некруглой дате 22 июня

Это все же "день мобилизаци (https://chadayev.ru/blog/socialnoe/2009/06/18/dobro-pozhalovat-na-front/)и", больше, чем что-то другое. Мобилизация тогда спасла, в широком смысле, как людей под ружье, так и предприятий на выпуск нужного фронту.

22 июня 1941 г. учит, что не все, на что рассчитывали, "выстреливает" или работает как хотели. Вот 45-мм пушек, для мобплана хватает, их много, вроде совсем не проблемный участок. Но потери самих пушек и заводов, которые их производят, и опаньки, к зиме 1941-1942 гг. они становятся страшным дефицитом. При этом не бьют немецкие танки новейших серий выпуска с 50-мм лбом.

Или вот запуск сырых Т-34 и КВ. Объективно сырые, но только они летом 1941 г. не разбиваются о ПТО противника как стеклянные стаканы, швыряемые в стену. Становятся становым хребтом вооруженных сил.

Решение дорого-бахато с самозарядками Токарева, объективно передовое и впереди планеты всей, оказывается неприменимо для массовой армии с максимально сокращенной подготовкой. Личный состав в массе просто не может эксплуатировать такие винтовки.

Провальные флотские программы и концепции использования. Лучше уж завод "Красное Сормово" с 1940 г. на танки "перестволять".

Но главный вопрос "Были ли готовы к войне?" он в приложении к 22 июня 1941 г. имеет все же положительный ответ. СССР был стратегически готов к войне. Как ни странно это может прозвучать. Достаточное количество промышленных предприятий, в том числе за меридианом Москвы, которые можно было мобилизовать. Внутренняя устойчивость государства. Сотни тысяч автомашин и десятки тысяч тракторов, которые можно мобилизовать. Наличие способных выдвиженцев в вооруженных силах.

Могли подготовиться лучше? Могли. По тем же порохам, взрывчатке. Но реальная жизнь она вот такая.

От внезапного же нападения никто не застрахован на самом деле. Нужно быть готовым стратегически и иметь, что мобилизовать. Во всех аспектах. Таков главный урок.

(с) Алексей Исаев

https://t.me/iron_wind/964 – цинк

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