Мнение: Странный конец

Кстати, еще одна загадка, на которую нет никакого даже намека на ответ. И нет, я даже не о вопросе, с чего вдруг матерый зек Пригожин ласково и всей душой, как отцу родному, поверил “гарантиям” Путина, что ему “всё простят”, и два месяца шарился по России, дожидаясь, пока его наконец взорвут вместе со всеми подельниками. Поскольку “его” Вагнер как раз и занимался расправами с полевыми командирами типа Моторолы на Донбассе, Пригожин, понятно, не мог не поверить в то, что Кремль максимально великодушен, верен слову и никогда не опускается до заказных убийств – так что бояться совершенно нечего. Ок. Ну вот такой, значит, был Пригожин – чужая душа потемки.

Но второй вопрос, на который я вообще не нахожу ответа: а почему его вообще взорвали в самолете? С чего вдруг? Почему просто не арестовали? Тем более и повод был железный – вооруженный мятеж, госизмена, как-никак. Через несколько дней после “мятежа” Пригожина вместе со всей верхушкой “Вагнера” пригласили в Кремль на переговоры с Путиным – даже видео есть, как эта встреча проходила.

Я, честно говоря, был уверен, что всех именно на этой “встрече” и повяжут. Момент ведь идеальный, помнится, тов. Сталин очень любил этот прием: человечка по телефону ласково вызывают в Кремль, типа Великий Вождь будет вам орден вручать. Или Госпремию. Человек сам (!) в Кремль приезжает, получает пропуск, поднимается по лестнице – там его и “принимают”. Писали, что особенно любил Сталин так “шутить” с военными – им ведь надо было оружие на входе в Кремль сдавать, так что их брали тепленьких. Вагнеровцев, наверно, тоже разоружили перед визитом к Путину? Я приглядывался – вроде они там без оружия сидели.

Однако их НЕ арестовали. А почему? Опять благородство? Дичь какая-то.

Все ж странно: иметь в подчинении армию, флот, ФСБ, Росгвардию, грозные ВКС, самого Бастрыкина, полное, казалось бы, всевластие на всей территории России – и взрывать частный самолет над этой самой территорией. ЗАЧЕМ?! Это разве свидетельство силы?