Рупор кремлевской пропаганды: Будьте осторожны, называя человека додиком

Будьте осторожны, называя человека додиком

Мимоходом. Тут недавно один житель Карелии за оскорбления в интернете написал заяву в прокуратуру на другого жителя Карелии. Пальцем на участников конфликта показывать не будем.

Просто читаю скинутые мне материалы дела и натыкаюсь на слово "додик".

Удивляюсь… Ну додик и додик… Это ведь как чудик, правда?

Потом уточняю в интернете. Оказывается, так на уголовном жаргоне называют молодых пассивных геев.

Ну вот, почти до старости дожил, а только сейчас узнал)))

(с) А.Степанов

https://vk.com/id10412510 – цинк

Вежливость и знание тюремного жаргона позволят вам избежать таких неприятных ситуаций.

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