Рупор кремлевской пропаганды: Будьте осторожны, называя человека додиком
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Будьте осторожны, называя человека додиком
Мимоходом. Тут недавно один житель Карелии за оскорбления в интернете написал заяву в прокуратуру на другого жителя Карелии. Пальцем на участников конфликта показывать не будем.
Просто читаю скинутые мне материалы дела и натыкаюсь на слово "додик".
Удивляюсь… Ну додик и додик… Это ведь как чудик, правда?
Потом уточняю в интернете. Оказывается, так на уголовном жаргоне называют молодых пассивных геев.
Ну вот, почти до старости дожил, а только сейчас узнал)))
(с) А.Степанов
https://vk.com/id10412510 – цинк
Вежливость и знание тюремного жаргона позволят вам избежать таких неприятных ситуаций.
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Источник: Colonel Cassad
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