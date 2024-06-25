 

Рупор кремлевской пропаганды: Будьте осторожны, называя человека додиком

25.06.2024, 3:25, Разное
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Будьте осторожны, называя человека додиком

Мимоходом. Тут недавно один житель Карелии за оскорбления в интернете написал заяву в прокуратуру на другого жителя Карелии. Пальцем на участников конфликта показывать не будем.
Просто читаю скинутые мне материалы дела и натыкаюсь на слово "додик".
Удивляюсь… Ну додик и додик… Это ведь как чудик, правда?
Потом уточняю в интернете. Оказывается, так на уголовном жаргоне называют молодых пассивных геев.
Ну вот, почти до старости дожил, а только сейчас узнал)))

(с) А.Степанов

https://vk.com/id10412510 – цинк

Вежливость и знание тюремного жаргона позволят вам избежать таких неприятных ситуаций.

Источник: Colonel Cassad


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