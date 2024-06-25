 

Мнение «аналитика»: О невиноватых Мыколах и Тарасах… Что этот Песков себе позволяет?

25.06.2024, 0:40, Разное
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Как известно, официальный рупор Кремля Дмитрий Песков то и дело «пургу несёт». Но с должности и довольствия его не снимают. Видимо, эта «пурга» — кого надо пурга.

Вот и сейчас. Комментируя вчерашнюю атаку на Севастополь, где погибли и взрослые, и дети, Дмитрий Песков мужественно назвал её «варварской». И тут же заявил, что украинцы в ней не виноваты…

«Мы видим… абсолютно варварскую атаку в Крыму. Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит», — сообщил кремлёвский пресс-секретарь. И тут же напомнил недавние заявления президента Владимира Путина о том, кто наводит на цели «эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты» и обеспечивает пуски. «Это не украинцы. Здесь можно обратиться вам как представителям СМИ. Просто спрашивайте у моих коллег, пресс-секретарей в Европе, прежде всего в Вашингтоне, зачем их правительство убивает российских детей», — добавил Дмитрий Песков.

А украинцы, особенно из ВСУ — ну «совсем невиноватые». И те, кто пока ещё не в ВСУ и бурно радуются жертвам ракетной атаки, поминая мем про «камни с неба» — тоже. Во всём виноват Вашингтон — такова новая позиция Кремля.

Там что, всерьёз надеются, что после таких слов украинцы и русские побратаются на ЛБС, а затем вместе повернут оружие против «империалистического хищника»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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