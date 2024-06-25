Рупор кремлевской пропаганды: Новые горизонты
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Письмо Путина Ким Чен Ыну.
Ким Чен Ыну, Председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики
24 июня 2024 года
Уважаемый товарищ Ким Чен Ын,
хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный приём и сердечное гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике.
Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Отныне перед нашими странами открываются новые горизонты для плодотворного сотрудничества в самых различных областях.
Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы. Помните, что Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле.
От души желаю Вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
С уважением,
Владимир Путин
http://kremlin.ru/events/president/letters/74388
Ну, за новые горизонты.
Ну и ждем товарища Ким Чен Ына снова в России.
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Источник: Colonel Cassad
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