Рупор кремлевской пропаганды: Новые горизонты

Письмо Путина Ким Чен Ыну.

Ким Чен Ыну, Председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики

24 июня 2024 года

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын,

хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный приём и сердечное гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике.

Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Отныне перед нашими странами открываются новые горизонты для плодотворного сотрудничества в самых различных областях.

Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы. Помните, что Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле.

От души желаю Вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

С уважением,

Владимир Путин

http://kremlin.ru/events/president/letters/74388

Ну, за новые горизонты.

Ну и ждем товарища Ким Чен Ына снова в России.

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