Мнение «аналитика»: О закипающем котле… У российских элит начинает подгорать?

Все думали, что вызванные западными санкциями необычайные тяготы и лишения — запрет на импорт пармезана и хамона, пересаживание с европейских авто на китайский автохлам, невозможность сгонять в Монако и Ницца, — вызовут брожение и смуту в народе. А получается, что закипать и подгорать начинает у российских элит, внезапно ставших бурно патриотическими. Вернувшись домой не просто несолоно хлебавши, а ещё и обобранными, захлебнувшимися «пыль глотать», они жаждут справедливости и мести. И страшно злы.

Их мнение выразил один ещё недавно верный внезапно ставший умным.

«Давайте же, наконец, по-настоящему воевать с Западом — на всех уровнях и с использованием всех ресурсов. Пока же “красные линии” мы чертим только самим себе. А начинать надо со смены “лично верных” вороватых дебилов на преданных стране, власти и народу эффективных управленцев-патриотов».

Александр Дугин, да. Недавний идейный окормитель Кремля, певший осанну Владимиру Путину, теперь тоже фрондёр. Не нравится ему «мягкотелость» и «нерешительность» бывшего кумира.

Но понимает ли он все риски и последствия «тотальной» войны с Западом, для которой необходимо задействовать все, по правде говоря, достаточно скудные ресурсы России?

И ещё… А откуда он возьмёт столько эффективных и компетентных «управленцев-патриотов»?

Кто назовёт хотя бы пару дюжин таких?

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