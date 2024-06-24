 

Мнение «аналитика»: О закипающем котле… У российских элит начинает подгорать?

24.06.2024, 23:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все думали, что вызванные западными санкциями необычайные тяготы и лишения — запрет на импорт пармезана и хамона, пересаживание с европейских авто на китайский автохлам, невозможность сгонять в Монако и Ницца, — вызовут брожение и смуту в народе. А получается, что закипать и подгорать начинает у российских элит, внезапно ставших бурно патриотическими. Вернувшись домой не просто несолоно хлебавши, а ещё и обобранными, захлебнувшимися «пыль глотать», они жаждут справедливости и мести. И страшно злы.

Их мнение выразил один ещё недавно верный внезапно ставший умным.

«Давайте же, наконец, по-настоящему воевать с Западом — на всех уровнях и с использованием всех ресурсов. Пока же “красные линии” мы чертим только самим себе. А начинать надо со смены “лично верных” вороватых дебилов на преданных стране, власти и народу эффективных управленцев-патриотов».

Александр Дугин, да. Недавний идейный окормитель Кремля, певший осанну Владимиру Путину, теперь тоже фрондёр. Не нравится ему «мягкотелость» и «нерешительность» бывшего кумира.

Но понимает ли он все риски и последствия «тотальной» войны с Западом, для которой необходимо задействовать все, по правде говоря, достаточно скудные ресурсы России?

И ещё… А откуда он возьмёт столько эффективных и компетентных «управленцев-патриотов»?

Кто назовёт хотя бы пару дюжин таких?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Мнение: Галковский про русских

25.06 / Мнение: Не выходит каменный цветок

25.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Чаньэ-6” вернулся на Землю

25.06 / Мнение: Штраф за утрамбовку мусора, высылка мигрантов из Германии и прогулки негра по Европе

25.06 / Нонна Гришаева раскрыла главный секрет своего счастливого 17-летнего брака

25.06 / В России подготовят специалистов по работе с ИИ и высоконагруженными системами

25.06 / Мнение: Мечты вместо планов, последствия выигрыша в казино и самоотверженность без ответственности

25.06 / В Калифорнии айтишнику дали 5 лет тюрьмы за расточительное использование воды

25.06 / Доктор объяснил, когда опасны проблемы с глотанием

25.06 / Компьютеры Apple научились транслировать содержимое экрана на iPhone

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика