 

При Меркель бы такого не было — Орбан призвал к немедленным переговорам с Москвой

24.06.2024, 23:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Премьер-министр Венгрии выступает за немедленное прекращение огня между Москвой и Киевом. Однако сам Орбан не хочет договариваться об этом. Он возлагает надежды на Трампа и мечтает о возвращении переговорных навыков Ангелы Меркель, пишет NTV.


AP

Перед началом председательства Венгрии в Совете ЕС премьер-министр страны Виктор Орбан выступил за немедленное прекращение огня на Украине, пишет NTV. При этом он предложил, чтобы президент США проявил инициативу и сказал: «Послушайте, мы прекратим убийства завтра утром и начнем переговоры». Он оставил открытым вопрос о том, придется ли Украине отказываться от территорий, как того требовал президент РФ Владимир Путин в качестве условия мирных переговоров.

Орбан признался, что не знает, какой будет реакция Москвы: «Мы никогда не пытались. Это еще одна причина, по которой я за Дональда Трампа», — заявил Орбан, имея в виду возможное второе президентство бывшего главы американского государства.

По его словам, цель состоит в том, чтобы получить пространство для маневра с прекращением огня, чтобы найти путь к миру, приемлемый для обеих сторон, а также для Европы, отмечает немецкий телеканал.

В конце концов, речь идет о «новой архитектуре европейской безопасности, в которой мы можем жить мирно». Не надо питать иллюзий по поводу России, ее система, основанная на военной силе, и ее общество не европейское. «Но РФ может и должна быть частью европейского порядка безопасности», — заявил венгерский лидер.
  
Он также выразил убеждение, что войны бы не было, если бы бывший канцлер Ангела Меркель осталась у власти. «Она сделала бы то, что сделала после «российской оккупации Крыма» *: изолировала бы конфликт, а не интернационализировала его», — заявил Орбан.

 

 * Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 

 


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