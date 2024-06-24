Рупор кремлевской пропаганды: Израиль все также крайне далек от победы над ХАМАС
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Несмотря на все усилия Израиля, ХАМАС по данным американцев сохранил до сих пор до 60-65% своего военного потенциала в Секторе Газа (в основном за счет подземных тоннелей, где укрывается личный состав) и ведет работы по его восполнению за счет многочисленных рекрутов, которые набираются из родственников убитых ЦАХАЛ гражданских лиц.
Также по данным США, 3/4 палестинцев поддерживают атаку ХАМАС на Израиль 7 октября. В начале войны лишь половина палестинцев поддерживала эту атаку.
Данные цифры обуславливают желание ХАМАС вести переговоры с Израилем с позиции силы и требовать выполнения своих условий, так как ХАМАС прекрасно видит, что продолжение войны несет огромный ущерб для Израиля на всех уровнях, то есть – достигаются генеральные цели всей Оси Сопротивления, в которую ХАМАС был включен благодаря усилиям Кассема Сулеймани.
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Источник: Colonel Cassad
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