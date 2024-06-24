Мнение «аналитика»: О шагах и шажочках назад… Коллективный Запад начинает сдавать…?

А вот это уже интересно. Разгорячённый европейский «ястреб», он же по совместительству боевой галльский петушок Эмманюэль Макрон после проигранных его партией выборов в Европарламент начал юлить ужом на сковороде. И фактически опровергать сегодня то, что грозно декларировал буквально вчера. Сдавать назад начал, говоря по-простому.

Впрочем, среди европейцев уже не он один такой.

Но обо всём по порядку.

Президент Франции Эмманюэль Макрон теперь уже не считает, что французские войска «завтра вступят в бой» на территории Украины. Об этом он заявил в подкасте Génération Do It Yoursel. «Я не думаю, что на нашу землю придет какая-то “война”… И [не считаю] что мы завтра собираемся воевать на украинской земле», — заверил французский лидер.

А ведь ещё совсем недавно он угрожал отправить французских военных на помощь Киеву, «если фронт падёт». Но потом, шаг за шагом, стал смягчать риторику. И вот теперь, не отказываясь от своих слов полностью, заявил, что французы не собираются «воевать на украинской земле» ни завтра, ни в ближайшей перспективе. А может, и вообще никогда не соберутся.

ОК, это, положим, можно трактовать как указание на то, что ситуация в зоне российско-украинского конфликта немного стабилизировалась и прямого внешнего вмешательства не требует. Но в Европе и другие «ястребки» начинают постепенно переквалифицироваться в «голубков».

Как утверждает The Times, лидер ХДС и кандидат на пост следующего канцлера Германии Фридрих Мерц, ранее выступавший за увеличение военной помощи ВСУ, скорректировал курс и теперь считает, что настало время сосредоточиться на путях прекращения этого конфликта. Он также заявил, что пришло время подписывать мирный договор с Россией по Украине, хотя в прошлом неоднократно настаивал на том, чтобы Берлин предоставил Украине больше военной помощи, включая партию крылатых ракет большой дальности Taurus. Теперь намекает, что поставки оружия ВСУ не нужны, а лучше бы заключить перемирие.

«Мы должны видеть, что открываем возможности для того, чтобы в какой-то момент положить конец этому конфликту», — заявил он в интервью общественной телерадиокомпании ZDF. Он также отказался повторять свои прежние требования о поставках Украине дальнобойных Taurus’ов. Видимо, теперь не считает этот шаг популярным у своих избирателей, на мнение которых приходится оглядываться даже самым упёртым.

Ну и вот ещё «пустячок». Дания мягко прекращает подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 после 2024 года. Об этом, по данным агентства Ritzau, сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен на совместной пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом. По словам датчанина, ВВС его страны находятся в процессе перехода от устаревших F-16 к истребителям F-35 и будут использовать для этой цели свою авиабазу Скридструп. Именно там сейчас и обучаются около 20 украинских пилотов, которым предложено продолжить подготовку где-нибудь ещё.

Получается, шаг за шагом Запад сдаёт назад от самых «ястребиных» позиций?

И Украину рано или поздно тоже аккуратно «сдаст»?

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