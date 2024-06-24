Рупор кремлевской пропаганды: Теракты 23.06.2024. Последствия

По вчерашним терактам.

Дагестан.

20 погибших (из них 17 сотрудников силовых структур) и 35 раненых. Также уничтожено 6 террористов.

Серьезно пострадала синагога в Дербенте, в результате стрельбы в Дербенке и Махачкале повреждены несколько домов.

Севастополь.

4 погибших (из них 2 ребенка), 153 раненых (из них несколько тяжелых).

Всем пострадавшим оказывают помощь, будут выплачены компенсации. В районе пляжа в Учкуевке продолжают собирать суббоеприпасы из кассетной боевой части ATACMS.

В Севастополе 24 июня объявлен Днем траура.

Абхазия.

Был еще эпизод в Абхазии на границе (1 убитый, 3 раненых), но там оказался не теракт, а разборки абхазского криминалитета. Все участники перестрелки – граждане Абхазии.

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