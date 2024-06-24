Мнение: Забыть Пригожина

Есть такая опция для описания отношений в Фейсбуке – «всё сложно». Вот только так можно обозначить и свое отношение к пресловутому «бунту Пригожина», годовщину коего мы как раз в эти дни и отмечаем. Это мутнейшая история, и она становится тем более мутной и грязной, чем дальше от нас отодвигается. Да в сущности, история до сих пор не закончена, так как крайне странной остается реакция властей на произошедшее. Про реакцию властей можно сказать вкратце – ее нет. Никакого расследования, «разбора полетов» – ничего вообще. Полное ощущение, что про нее попросту… приказано забыть, «яко не бывшую».

И надо сказать – такой подход действует. У современного обывателя «оперативка» мала, как на старой дискете. Если о чем-то долго не пишут – он и забывает напрочь. Старое правило «не было в телевизоре – значит не было вообще» продолжает работать. Тем более что массовое сознание очень не любит сами по себе факты, к которым непонятно как относиться. Массы хотят Сагу, чтобы там было понятно – где герой, где злодей, победила ли Правда, где там были «наши» и где «враги», чтоб какой-нибудь там непременно «патриотизм» – и непременно «жизнеутверждающая мораль». Хорошо, если выжимающая слезу «идут пионэры – салют Мальчишу!», но на худой конец сойдет и «Так будет с каждым, кто покусится…!»

А в «истории Пригожина» ничего этого нет. Она зависла без оценок, как бы оборванная на самом интересном месте. Причина понятна: один «народный герой» Пригожин восстал на другого «народного героя» – Путина. П на П. Собственно, одного этого достаточно, чтобы неподготовленные народные мозги закипели – что делать? На кого надо было ставить? Или, применяя нынешнюю универсальную формулу – за кого болеть?

Кто-то должен был расставить «точки над i». И по идее, понятно, кто – точки всегда расставляет победитель. В данном случае это должен был бы быть Путин. Однако – самолет взорвали, а точки не расставили. Победитель Путин от расстановки точек уклонился. Что поневоле заставляет задуматься – а победитель ли он? И кто вообще победил «по итогам бунта»?

Да Пригожин и Уткин вроде как погибли в «аварии» с издевательски-анекдотическим объяснением. Но – их похоронили честь по чести, и ни при жизни, ни после смерти не наградили клеймом «предателей» и «государственных изменников» (при том, что определение «государственная измена» из уст самого Путина прозвучало еще 24 июня прошлого года).

Так что ж получается – так можно было?!

«Вагнер» вроде как упразднен, а его бойцы и его буквально горы оружия и тяжелой техники якобы «влиты» в Министерство обороны – но при этом сама практика его создания нифига не осуждена, как и не названы те, по чьей инициативе и с чьего одобрения «вагнеров» вообще придумали и сделали настолько мощным. Нет и ответа на вопрос «зачем»?? Что это было?!

Так и нет ответа на вроде бы самый очевидный вопрос – а зачем «пригожинцы» в принципе шли на Москву? Чтобы что? Никого ведь не допрашивали, ничего не выясняли – потому что самого ДЕЛА нет. Как уже написал выше – «яко не бывшее». И такой «детский» вопрос – а почему? Неужели никому не интересно?

Наказан по итогам «бунта Пригожина» оказался единственный действующий на тот момент достаточно высокопоставленный военачальник из ВС РФ, который не замер в ужасе, а пытался имеющимися у него средствами оказать реальное сопротивление «мятежникам». Это Сергей Суровикин, который год назад командовал аж всеми ВКС (Военно-Космическими Силами) России – и, как мы помним, упорно посылал самолеты и вертолеты бомбить колонны «вагнера», двигающихся по ничем не прикрытым дорогам к Москве. Все же прочие генералы и адмиралы в стране находились в некоем странном ступоре.

Но в итоге один Суровикин и огреб, возможно, по полной. Попал в опалу, из ВКС его убрали, ходили слухи, что он арестован, а теперь он и вовсе непонятно где. Ау, Суровикин! И никакая «линия Суровикина» не помогла.

Очень странный «бунт». К числу «странностей» того «мятежа» можно отнести даже и поведение… ВС Украины в те дни. Оно было чрезвычайно… предупредительным и даже деликатным. По факту мы имели, что часть войск Южного Военного округа ВС РФ взбунтовалась, войска ушли с передовой и захватили Ростов, в котором находился штаб этого самого округа, поднялся страшный переполох в самой России, полная неопределенность, колонна самых отпетых головорезов из «Вагнера» двинулась, не встречая почти никакого сопротивления, из Ростова к Москве… А украинцы, как мы, надеюсь, все еще помним, как раз в те дни организовывали свой, ныне печальный для них «контрнаступ», то есть были почти или совсем готовы к атаке.

Но! Ни 24, ни 25 июня 2023 года ни о каких попытках наступления ВСУ не сообщалось. Хотя казалось бы: если в штабах такая неразбериха, какие-то непонятные части штурмуют Москву, вся РФ азартно меряет циркулем по карте, сколько еще осталось Пригожину до Тверской, а в сторону Украины никто даже не смотрит – была идеальная возможность для удара. «Все висело на волоске»… И ничего. Одно из двух: или в штабе ВСУ проявили неслыханное, поистине рыцарское благородство, не пожелав воспользоваться «бунтом каких-то зеков»… или в штабе ВСУ были заняты тем же самым – азартно меряли циркулем километры, покрываемые колонной Пригожина, и им тоже было не до чего.

Есть третий вариант, но он, конечно, совсем конспирология.

Хотя, если посмотреть объективно на всю феерию 24-25 июня прошлого года, пытаясь из имеющейся информации сложить хоть какую-то непротиворечивую картину – без самой густой и антипатриотической в своей сути конспирологии тут явно не обойтись. Точнее – станет всяко ясно, что в этом деле есть еще какая-то сила, «на картах не обозначенная», какое-то «слепое пятно», а возможно, и не одно, от которых все старательно отводят глаза и делают вид, что их нет… махнув рукой, что без учета «слепых пятен» вся картина случившегося неминуемо превращается в абсурд.

Если хотя бы чуть-чуть вдуматься – само существование такой фигуры, как Пригожин, в «регулярном государстве», в котором действуют какие-то законы – это целиком абсурд. И его жизнь, и его смерть. Из Пригожина проглядывает то черное Ничто, в котором сгорают все логические связки и теряют смысл все обывательские представления о «нормальном», а все «правители России» – лишь картонные фигурки на черном фоне, куда затягивает (почти затянуло) всю РФ (или весь мир).

Не зная, что с этим делать, правительство РФ предлагает всем делать вид, что никакого Пригожина нет и не было никогда. Публика немного напугана, поэтому согласна. «Культура отмены по-русски» – так это можно назвать.

На месте могилы Пригожина постепенно разрастается черная дыра.