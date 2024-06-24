Макияж, зубы, губы и гигиена: ухаживаем за кожей в домашних условиях

Если вы думаете, что купленные в магазине косметические товары обязательно качественные и безопасные, вы ошибаетесь. Даже дорогая косметика может оказаться вредной, все зависит от используемых ингредиентов. Но вы можете делать свою собственную косметику и средства ухода за собой прямо дома. Так вы будете точно знать, из чего состоит все, что вы делаете. Больше никакой химии – сплошная польза для здоровья и экономия.

Тональная основа с защитой от солнца

Вам понадобится:

45 г миндального масла; 30 г масла ши; 15 г какао-масла; 15 г пчелиного воска; пара капель витамина Е; 15 г оксида цинка (убедитесь, что он без покрытия, не нано- и не микронизированный); органический какао-порошок; корица.

Используя весы и любую тару, отмерьте и смешайте первые пять ингредиентов в стеклянной чаше пароварки. Не добавляйте оксид цинка, какао-порошок или корицу! Полностью растопите первые пять ингредиентов, время от времени помешивая венчиком.

Снимите с огня и дайте немного остыть. Поместите миску обратно на весы, отмерьте вес и добавляйте ложками оксид цинка, пока не дойдете до 15 г. Это дает вам примерно 10 SPF. Добавьте 1/8 чайной ложки корицы, затем какао-порошок и взбивайте, пока не получите нужный вам цвет.

Вытрите лишнюю влагу с внешней стороны чаши (вода в этом изделии вам не друг). Перелейте состав в выбранные заранее контейнеры и дайте полностью застыть. На дне емкости может остаться осадок. Не выливайте его в контейнер, так как в конечном итоге у вас останутся кусочки порошка. Просто выбросьте эту часть.

Средство для снятия макияжа

В обычных салфетках для снятия макияжа, купленных в магазине, используются агрессивные химические вещества, которые могут сделать кожу сухой или склонной к высыпаниям. Лучше используйте самодельное средство. Вам понадобится:

60 г органического миндального масла; 4-5 капель эфирных масел (например, лаванды, ладана, мирры или элеми).

Добавьте миндальное масло в стеклянный флакон, накапайте туда же эфирные масла. Хорошо встряхните и используйте по мере необходимости. Миндальное масло — отличная основа для средства для снятия макияжа. Оно сделано из прессованного миндаля и очень питательно. Эфирные масла придают натуральный, нетоксичный аромат и помогают успокоить кожу.

Увлажняющее масло для лица

Для этого средства вам понадобится:

стеклянный флакон-капельница на 60 г; 60 г арганового масла; 15 капель масла ладана; 10 капель масла лаванды.

Добавьте эфирные масла в стеклянную бутылку-капельницу. Наполните ее аргановым маслом. Встряхните бутылку – и средство готово. Храните в прохладном сухом месте. Используйте утром и вечером после каждого умывания или по мере необходимости. Всего 4-6 капель достаточно, чтобы увлажнить кожу и продлить ее молодость и красоту.

Маска-пленка для лица с углем

Большинство угольных масок в магазинах содержат массу химикатов и синтетических ингредиентов. Даже маски, сделанные своими руками, обычно делаются… с клеем. Да, люди накладывают это себе на лицо, и это не лучшее решение. Но можно сделать маску, заменив клей желатином. Итак, вам понадобится:

1 капсула активированного угля; четверть маленькой ложки бентонитовой глины; 1 чайная ложка неароматизированного желатина; 2 капли эфира дерева чайного; 2 чайные ложки кипятка.

Снимите макияж и очистите лицо мягким очищающим средством. Откройте капсулу с активированным углем и добавьте содержимое в небольшую стеклянную или керамическую миску. Сначала добавьте бентонитовую глину и желатин, затем налейте кипяток и хорошо перемешайте. Желатин загустит маску. Добавьте 1 каплю масла чайного дерева и еще раз перемешайте.

С помощью кисти нанесите слой средства на кожу, избегая бровей. Наносите маску довольно быстро, так как она будет продолжать густеть. Если маска в миске высыхает раньше, чем вы успеете ее нанести, снова добавьте немного горячей воды. Дайте маске высохнуть на лице примерно 20-30 минут. Затем смойте и смажьте кожу увлажняющим кремом.

Скраб для лица

Чтобы сделать скраб для лица своими руками, объедините вместе два эфирных масла, которые поддерживают великолепный вид кожи: лаванду и ладан. Так вы мгновенно получите сияющую кожу. Вам понадобится:

ложка соды; ½ столовой ложки сырого меда манука; 1 капля лавандового эфира; 1 капля ладанового эфира.

Смешайте пищевую соду и мед, пока смесь не станет похожей на пасту. Добавьте по одной капле эфирных масел лаванды и ладана. Положите теплую тряпку на лицо и подержите на коже около минуты, чтобы поры открылись.

Аккуратно протрите лицо скрабом для лица небольшими круговыми движениями. Продолжайте массировать кожу 3-5 минут, чтобы полностью удалить омертвевшую кожу с лица и позволить эфирным маслам творить чудеса. Смойте теплой водой.

Ваше лицо может немного покраснеть, но это пройдет. Используйте этот скраб не чаще 1-2 раз в неделю. Он имеет щелочную реакцию на кожу, поэтому, чтобы выровнять pH, рекомендуется после процедуры ополоснуть лицо розовой водой.

Домашняя зубная паста с мятой

Основой этого домашнего средства является бентонитовая глина. Она богата калием и кальцием и эффективна при выведении токсинов. Пищевая сода и кокосовое масло помогают отбеливать и очищать зубы. Эфирное масло стевии и мяты придают соленой смеси нежный, сладкий вкус мяты. Вам понадобится:

3/8 стакана кокосового масла (мягкого, но не жидкого); четверть стакана соды; пол-ложки соли; ложка бентонитовой глины; 1/2 чайной ложки жидкой стевии; 5-7 капель мятного эфира.

В средней миске смешайте кокосовое масло и пищевую соду. Тщательно перемешайте. Добавьте остальные ингредиенты. Храните пасту в банке и зачерпывайте маленькой ложкой (чтобы предотвратить попадание бактерий в емкость).

При смешивании бентонитовой глины используйте деревянную или пластиковую ложку. Глина не должна контактировать с металлом. Консистенция этого средства может варьироваться в зависимости от температуры хранения зубной пасты из-за природы кокосового масла.

Бальзам для губ с травами

Защита и увлажнение губ — ключ к тому, чтобы они оставались мягкими и привлекательными. Для этого рецепта бальзама для губ на травах требуется примерно три баночки по 10 мл. Однако вы можете удвоить, утроить или иным образом изменить рецепт, чтобы приготовить гораздо больше. Вам понадобится:

1 чайная ложка твердого масла или воска, например пчелиного, канделильского воска или какао-масла; 4 чайные ложки жидкого масла (из виноградных косточек, сладкого миндаля или рисовых отрубей); сушеные травы для ухода за кожей (мята перечная, ромашка, календула, мелисса или другие лечебные травы); органическое эфирное масло (по желанию).

Чтобы бальзам для губ был более плотным, используйте меньше жидкости и больше твердых масел. И наоборот, если вы предпочитаете более мягкий бальзам, делайте смесь более жидкой. Органическое эфирное масло, как правило, более безопасно для кожи при использовании несмываемых средств по уходу.

Твердый дезодорант

Знаете ли вы, что дезодоранты из магазина содержат токсины? Вот натуральный домашний дезодорант, не менее твердый и гораздо более полезный. Его действительно легко приготовить, используя всего несколько ингредиентов. Вот они:

2 столовые ложки кокосового масла; 1 столовая ложка масла ши; 1 столовая ложка пчелиного воска; 1 ложка соды; 2 столовые ложки порошка аррорута; 1,5 столовой ложки бентонитовой глины; 6 капель эфирных масел (например, цитронеллы, лаванды или чайного дерева).

В пароварку добавьте кокосовое масло, масло ши и пчелиный воск. Доведите до кипения на среднем огне и перемешивайте, пока пчелиный воск и масло ши не перейдут в жидкую форму. Снимите с огня, затем добавьте пищевую соду, бентонитовую глину, порошок аррорута и эфирные масла. Хорошо перемешайте.

Вылейте жидкую смесь в силиконовую форму для кексов или емкость на 150 г (например, пустой контейнер от дезодоранта). Дайте остыть и затвердеть примерно 2-3 часа. Пчелиный воск поможет сохранить состав в твердой форме и использовать в качестве традиционного дезодоранта. Храните его в многоразовом контейнере или сумке, чтобы использовать дома или в дороге.