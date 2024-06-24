Мнение: Зелёное мошенничество в Германии, неконкурентоспособность Европы и падение производства Газпрома

1. Зелёные политики подарили Китаю кучу денег. Журналисты выяснили, что под предлогом защиты экологии немцы перечисляли деньги китайцам, а те делали вид, будто сокращают выбросы. Телеграм-канал Безвольные каменщики пишет (ссылка 1, ссылка 2):



Скандал этот раскопали журналисты ведущей немецкой телерадиокомпании ZDF еще в конце мая, но сейчас его репостнули издания вроде Die Welt, и он пошёл в народ. Что произошло: немецкие налогоплательщики и особенно автолюбители, которые заправляются в Германии, оплатили строительство 75 предприятий в Китае, которые должны были работать по высоким климатическим стандартам, но которых, как оказалось, попросту не существует.

Жители Германии оплачивают строительство чего-то в Китае не по доброте душевной. В русле зеленой повестки Германия ввела жесткие требования для предприятий, связанных с производством и использованием углеводородов. По закону нефтяные компании обязаны ежегодно снижать выбросы, связанные с бензином и дизелем. Цифры по снижению устанавливаются федеральным правительством. Раньше компании исполняли эти требования, добавляя в топливо биологические компоненты, но по мере роста требований по сокращению этих мер стало недостаточно.

Но в немецком правительстве не звери сидят, поэтому они предусмотрели альтернативную возможность соблюдения квот на сокращение выбросов. Если компании не могут достичь их, снижая вредные компоненты в собственном топливе, они могут финансировать меры по сокращению выбросов CO₂ за рубежом. Например, помогать нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим предприятиям других стран снижать так называемые Upstream Emissions (UE), то есть выбросы, происходящие на самых ранних стадиях добычи и переработки углеводородов. С 2020 года немецкие компании могут закрывать пятую часть своих квот по сокращению за счет такой помощи с UE.

И компании этой возможностью активно пользовались: немецкие регуляторные ведомства, связанные с охраной окружающей среды, одобрили 75 проектов по сокращению UE – и почти все из них в Китае. Построенные на деньги немецких автомобилистов предприятия, согласно отчетам, позволили сэкономить более 7,6 миллиона тонн CO2. Вот только есть один нюанс. Как выяснила ZDF, изучив спутниковые снимки и снимки с дронов, большей части этих предприятий либо не существует, либо за них выдаются другие объекты, например курятники.

Хуже всего, что чиновников предупреждали о том, что предоставленные документы, описывающие, какие классные новые нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия будут построены на немецкие инвестиции, скорее всего, фальшивые. В апреле с министерством охраны окружающей среды ФРГ связались представители одного из китайских нефтегазовых концернов и сообщили, что чиновников пытаются обмануть. «Мы предполагаем, что существует высокая вероятность подделки документов и настоятельно просим ваше ведомство провести расследование», – сообщил китайский концерн министерству. Хотя и без предупреждения от whistleblower-ов можно было заподозрить неладное, потому что китайские власти тупо не давали разрешения на въезд сотрудникам контролирующих ведомств, которые хотели проинспектировать строящиеся предприятия.

Но министерство и регуляторные органы проигнорировали и звоночки, и прямое предупреждение – очевидно, потому что без инвестиций в сокращение UE соблюсти требуемые квоты по сокращению выбросов было бы невозможно.

В общей сложности потери от истории с якобы построенными по высшим экологическим стандартам китайскими предприятиями на немецкие деньги (экологические квоты учитываются в стоимости топлива) оцениваются в 4,5 миллиарда евро. Оценить репутационные потери для «зеленых» (глава министерства охраны окружающей среды Штеффи Лемке – член этой партии) и климатической политики Германии в целом сложнее, но очевидно, что скандал здорово сыграет на руку климаскептикам. Ссылка 1, ссылка 2.

2. Энергоёмкие отрасли промышленности в европейских странах продолжают страдать. Телеграм-канал «Коза кричала» пишет (ссылка):



Сэр Джеймс Рэтклифф, второе место в списке богатейших людей Великобритании ($28.2 млрд), основатель и председатель совета директоров транснационального химгиганта Ineos., делится с нами хорошими, добрыми новостями:

«Затраты на потребление энергии (в Европе) в 5 раз выше, чем в США. В пять раз! Газ в пять раз дороже, чем там. Электричество в пять раз дороже. Понимаете? Не на 5%, не на 10% или даже на 50% дороже, а на пятьсот процентов. Так что любая деятельность, которая предполагает энергозатраты в той или иной форме, в Европе неконкурентоспособна в сравнении с Америкой или Ближним Востоком. В Великобритании, например, почти не осталось химической промышленности. Ей крышка. Думаю, наши власти просто не задумываются о важности энергетики. А она очень важна для экономики!»

Политики Великобритании, действительно, мало задумываются о важности энергетики — их куда как больше волнует дружба с США. Если ради дружбы с США надо пустить под нож британскую промышленность… что же, за возможность прижаться к американскому сапогу надо платить, и цена, которую платят британцы, ещё отнюдь не самая высокая.

3. Акции Газпрома недавно упали в цене на фоне антироссийских санкций, которые США вводят против экспорта сжиженного газа, СПГ (ссылка). По щелчку пальцев создать инфраструктуру для переброски экспорта газа на Восток невозможно, это дело как минимум нескольких лет. Для восстановления прежних масштабов экспорта предстоит проделать ещё много работы (например, построить «Силу Сибири-2» и другие новые трубопроводы в Китай).

В Газпроме, собственно, и работают. Хотя по итогам прошлого года добыча газа упала на 13%, до исторического минимума в 359 миллиардов кубометров, компания постепенно перестраивается – продолжает газификацию России, развивает переработку газа и добычу нефти (ссылка):

Со 2 июня поставки из Единой системы газоснабжения — сети магистральных газопроводов «Газпрома» на территории России — идут на уровнях выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет, сообщает пресс-служба компании.

В «Газпроме» заявили, что новый исторический рекорд суточного потребления газа в 691 миллионов кубометров газа был достигнут 19 июня. Его обновили уже в шестой раз за текущий месяц. <…>

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года… переработка газа увеличилась с 34,7 миллиарда кубометров в 2022 году до 49,9 миллиарда кубометров, добыча нефти — с 67,9 миллиона тонн до 72,4 миллиона.

Всё это дело небыстрое, однако лет через 5-10, полагаю, у Газпрома есть шанс снова выйти на отличные прибыли. Во-первых, газа и нефти на планете не так уж много, углеводороды постепенно заканчиваются, а цена на них, следовательно, обречена на рост. Во-вторых, к 2030-м Газпром, вероятно, успеет перестроить существенную часть каналов продаж, после чего сможет выбирать среди покупателей тех, кто готов особенно хорошо платить.