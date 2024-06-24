Турэксперт Мурадян заявил, что россияне могут вернуть деньги за путевки в Крым и Дагестан

Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян сообщил, что туристы могут вернуть деньги за путевки в Крым или Дагестан из-за недавних обстрелов и терактов в этих регионах. Для этого нужно обратиться к туроператору с заявлением о расторжении договора, указав мотивированную причину отказа от путевки. Мурадян уточнил, что в этих случаях можно ссылаться на рекомендации Минэкономразвития России.

Если туристы самостоятельно бронировали проживание и билеты, им придется обращаться к каждому из поставщиков услуг отдельно. По словам Мурадяна, туристы, которые купили комплексный турпродукт, более защищены в плане возврата денег. Большинство гостиниц и туроператоров, вероятно, пойдут навстречу, в то время как авиакомпании менее гибкие в этом отношении.

Туристы, считающие, что их права нарушены предложенными условиями, могут обратиться в суд для получения большей компенсации. Минэкономразвития РФ ранее выпустило рекомендации для туристической отрасли, призывая турфирмы и гостиницы не накладывать штрафы на туристов, желающих перенести свои поездки в Дагестан.