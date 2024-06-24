Мнение: Что молодые англичане думают про Россию, дехристианизация Британии и манифест Партии Реформ

1. Жители западных стран находятся под влиянием официальной повестки Запада, которая отводит нам с вами роль злодеев. Однако многие иностранцы всё-таки не ленятся залезть на Ютуб, чтобы посмотреть видео про реальную жизнь в России. А кое-кто доезжает до нас лично, в целях туризма или эмиграции. Телеграм-канал Цыпкин пишет (ссылка 1, ссылка 2):



Взгляд на нас из Лондона.

Так получилось, что я вчера общался с английскими двадцатилетними парнями, которые приехали в Россию в качестве туристов. Да, так бывает.

Поговорили мы около часа. Сказать, что я прослушал программу Владимира Соловьева, это не сказать ничего. Сразу хочу привести только цитаты. Повторюсь, ребята абсолютно нормальные, продвинутые, учатся в престижных университетах, не накачанные ни с той, ни с другой стороны пропагандой, говорили только о фактах. Итак, цитирую:

“Александр, прежде всего, я бы попросил тебя не указывать наши имена, потому что если в Англии узнают всё то, что я сейчас скажу, у меня будут достаточно большие проблемы в университете”.

“Невероятное изумление вызвала атмосфера в России, из Англии нам кажется, что здесь Северная Корея, мрачная и неустроенная. А на сегодняшний момент Москва и Петербург – лучшие города мира с точки зрения инфраструктуры, ресторанов, отелей, безопасности, ухоженности музеев и цен за это всё. Также не могу не отметить очень улыбающиеся лица и доброжелательность, нам во всех местах, где узнавали, что мы иностранцы предлагали помощь, в барах хотели тут же налить что-нибудь, помогали объяснить дорогу и все очень тепло расположены”.

“Удивительная вещь – с кем бы я ни говорил в России, все довольны тем, что происходит, и рады, что они здесь живут. С кем бы ты ни поговорил дома, все недовольны тем, что происходит в Англии, и многие хотели бы оттуда уехать. Честно, я собираюсь жить либо в Дубае, либо в Москве, потому что та Англия, которая была раньше, она кончилась. У нас колоссальные проблемы с медицинским обслуживанием, больницы закрываются, у нас огромные проблемы с мигрантами и с безопасностью, с налогами и в общем-то с работой. Как мы до этого докатились, мы не можем понять”.

“Тема трансгендеров и ЛГБТ стала какой-то одержимостью. Сразу скажу, большинству населения не близки эти идеалы, но об этом запрещено говорить где-либо, не дай бог ты где-то выступишь, что ты против идеи смены пола, то легко вылетишь с работы или с учёбы. Поэтому все молчат”.

“Английский флаг перестал иметь какое-то значение, потому что если ты проедешь по Лондону, то увидишь украинский или ЛГБТ флаги. Мы зачастую даже шутим в своей компании, что английский флаг можно заменить на половину украинского и половину ЛГБТ”.

«С Россией никто не хочет иметь конфликт. Более того все те, с кем я разговариваю понимают, что конфликт инспирирован как раз нами, и Россия как может защищает свои интересы. Все сразу вспоминают Карибский кризис, войну в Ираке и многие другие конфликты. Все понимают, что Запад кинет Украину как они кинули всех в Афганистане. Просто скажут, «ну извините, Россия оказалась сильнее, до свидания».

“Вы будете смеяться, но самые популярные политические лидеры в Англии – это Путин и Си Цзиньпин, потому что они выглядят, как политики. Лидеры западного мира в большинстве случаев напоминают каких-то клоунов, как Джонсон, либо мажоров как Макрон. Про Америку я вообще молчу, в президенты баллотируются два старика. Многие говорят, что да, у Путина есть авторитарные черты, да, он служил в КГБ, но все уверены, что он как может защищает российские интересы, а не свои личные. И об этом тоже англичане говорят спокойно. Многие из моих друзей шутят, хорошо бы у нас в выборах участвовал Путин, было бы за кого голосовать”.

“Есть ли коррупция в Англии?! Ещё какая! Во время ковида Борис Джонсон раздавал направо и налево непонятные заказы, и сотни миллионов фунтов куда-то пропали.

«Мы понимаем, что с военной точки зрения Англия сейчас не сможет себя защитить ни от кого».

«Когда я узнал, что ты платишь как писатель 6% налогов (а я рассказал ребятам про ИП), я не мог поверить своим глазам! Ты просто не понимаешь, какие налоги у нас».

«Демократии больше нет, мы не голосовали ни за блм, ни за лгбт, ни за войну с Россией».

«Как можно быть такими идиотами, чтобы создать союз Китая, России, Ирана и арабского мира против Западной Европы и США. Мы же с вами так похожи».

«У вас на всех церквях надпись Христос Воскресе, у нас бы обязательно начали возмущаться, что это обижает мусульман и сняли бы».

«Мы не могли поверить, что все банковские услуги у вас в телефоне, равно как и тому что поезда приходят вовремя».

«Когда началась война в Украине, мой преподаватель экономики сказал, что через две недели Россия свалится в средневековье. Прошло два года. В средневековье – мы, а Москва ушла от Лондона в будущее лет на десять».

«Цените свою страну, вы не понимаете как вам повезло».

2. В Великобритании быстро падает число христиан. Это приводит к массовому закрытию приходов и продаже церковных зданий, а лидером в этой печальной гонке является Шотландия. Церковь Шотландии выставила на продажу более 100 своих храмов, включая исторические церкви возрастом несколько веков, по низким ценам (ссылка). Предполагается, что они будут переоборудованы под склады и прочие нерелигиозные заведения. Очень напоминает судьбу храмов в сталинском СССР, с той только разницей, что в Британии их, кажется, пока что не собираются разрушать.



Причина распродажи связана с тем, что за последние 25 лет века число прихожан Церкви Шотландии упало впятеро и теперь не превышает 250 тысяч.

В Церкви Англии (Англиканской церкви) посещаемость храмов по воскресеньем упала с 2019 года на 20% (ссылка). Одна из причин этого – пандемия ковида 2020-2021 годов, во время которой храмы в стране дважды надолго закрывались, и одни прихожане с тех пор бросили привычку посещать церковь, а другие просто умерли от эпидемиии либо в силу возраста.

Вместе с тем в Британии сейчас массово строятся мечети и индуистские храмы, так как прибывающие в страну мигранты пока что сохраняют религиозность.

3. Некоторые британцы ещё мечтают вернуться ко временам Доброй Старой Англии. Такие лозунги выдвигает, например, Партия Реформ, возглавляемая Найджелом Фаражем. Рейтинги реформистов сейчас быстро растут, к ним перетекает электорат Консервативной партии, чьё бесславное правление довело Британию до нынешнего состояния разрухи.

Вот что входит в предвыборный манифест партии Фаража (ссылка):

– Новый налог для работодателей, нанимающих иностранных работников

– Блокировка лодок с мигрантами, возвращение нелегальных мигрантов обратно во Францию.

– «Заморозка» неквалифицированной иммиграции «чтобы защитить нашу культуру и самобытность», выход из Европейского суда по правам человека.

– Нулевая терпимость в работе полиции: за преступления, связанные с торговлей наркотиками и незаконным оборотом наркотиков, будет следовать пожизненное заключение.

– «Существенное» увеличение задержаний и обысков за счёт найма 40 000 новых полицейских в ближайшие 5 лет.

– Требование ко всем соискателям работы соглашаться на работу в течение 4 месяцев или после 2 предложений о работе, иначе они потеряют все свои льготы.

– Введение патриотической программы в начальных и средних школах, включая преподавание европейского империализма.

– Объявление Дня Святого Георгия и Дня Святого Давида дополнительными выходными.

– Увеличение расходов на оборону до 3%, увеличение количества штатных военнослужащих на 30 000 человек.

– Введение 25%-й налоговой льготы для супружеских пар.

– Увеличение льготы по необлагаемому налогом подоходному налогу до 20 000 фунтов стерлингов.

Любопытно, что мистер Фараж, как и некоторые другие правые политики в Европе, признаёт ответственность западных стран за происходящее на Украине и поддерживает, – на словах, по крайней мере, – Владимира Путина (ссылка):

Расширение НАТО и Европейского Союза в Восточную Европу является причиной начала специальной военной операции России на Украину. Такое мнение выразил Найджел Фараж, лидер британской партии “Реформа”, набирающей популярность в опросах общественного мнения.

По его словам, присоединение большего числа восточноевропейских стран к пактам ЕС и НАТО вынудило Россию на ответные действия. В пятничном интервью телеканалу ВВС (ресурс заблокирован в РФ) Фараж поддержал комментарии, которые он сделал ранее, обвинив Запад в провоцировании Москвы.

“Я единственный человек в британской политике, который предсказал то, что произойдет, и, конечно, все говорили, что я был изгоем за то, что осмелился это предложить”, – сказал он. Фараж заявил, что восхищается Владимиром Путиным “как политическим деятелем, потому что ему удалось взять под контроль управление Россией”.

Лично я не думаю, что мистер Фараж — наш друг. Пожалуй, нам будет выгоднее, если Великобритания окончательно превратится в страну третьего мира — британцы неутомимо вредили России на протяжении нескольких столетий, при этом они продолжают вредить нам и прямо сейчас. Даже если Фараж не будет строить нам пакости, через некоторое время он всё равно уйдёт с поста, и его место займёт какой-нибудь обычный британец, мечтающий снова организовать России 1917 или 1991 год.