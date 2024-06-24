 

Рупор кремлевской пропаганды: Сталин в первые дни войны

24.06.2024, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сталин в первые дни войны

Уже в первые часы Великой Отечественной войны руководство СССР предприняло энергичные меры по мобилизации всех сил на борьбу со смертельно опасным врагом.

У И. В. Сталина и в помине не было никаких «впадений в прострацию» или шапкозакидательских настроений про «войну малой кровью на чужой территории».

22 июня 1941 года уже в 5-45 часа утра И. В. Сталин провел встречу с наркомом обороны С. К. Тимошенко, начальником Генштаба Г. К. Жуковым и другими руководителями СССР.

22 июня был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации. К 1 июля в Красную Армию было призвано 5,3 миллиона человек, армия увеличилась вдвое.

23 июня был образован высший чрезвычайный орган военного управления – Ставка Главного командования, возглавил её С. К. Тимошенко. 10 июля она была преобразована в Ставку Верховного командования, с этого момента и до конца войны ей руководил И. В. Сталин. 10 августа орган был переименован в Ставку Верховного главнокомандования.

22-25 июня военные округа были преобразованы во фронты.

24 июня было создано Совинформбюро, задачей которого было составление сводок для радио и прессы о положении на фронтах и работе тыла.

24 июня был создан совет по эвакуации.

26 июня Указом Президиума Верховного Совета СССР "О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время" вводились обязательные сверхурочные работы от 1 до 3 часов в день и отменялись отпуска.

30 июня был создан Государственный Комитет Обороны – чрезвычайный высший орган государственного управления, обладавший всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти, председателем ГКО был назначен И. В. Сталин.

Все важнейшие государственные посты в СССР в первые недели войны занял И. В. Сталин. 9 июля он стал наркомом обороны, а 8 августа – Верховным Главнокомандующим, с 6 мая 1941 года Сталин являлся председателем правительства СССР. Насколько И. В. Сталин несет ответственность за поражения Красной Армии в начале войны, настолько же он является автором Победы!

https://t.me/padikovo/6731 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Мнение: Галковский про русских

25.06 / Мнение: Не выходит каменный цветок

25.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Чаньэ-6” вернулся на Землю

25.06 / Мнение: Штраф за утрамбовку мусора, высылка мигрантов из Германии и прогулки негра по Европе

25.06 / Нонна Гришаева раскрыла главный секрет своего счастливого 17-летнего брака

25.06 / В России подготовят специалистов по работе с ИИ и высоконагруженными системами

25.06 / Мнение: Мечты вместо планов, последствия выигрыша в казино и самоотверженность без ответственности

25.06 / В Калифорнии айтишнику дали 5 лет тюрьмы за расточительное использование воды

25.06 / Доктор объяснил, когда опасны проблемы с глотанием

25.06 / Компьютеры Apple научились транслировать содержимое экрана на iPhone

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика