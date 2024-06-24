Рупор кремлевской пропаганды: Сталин в первые дни войны

Сталин в первые дни войны

Уже в первые часы Великой Отечественной войны руководство СССР предприняло энергичные меры по мобилизации всех сил на борьбу со смертельно опасным врагом.

У И. В. Сталина и в помине не было никаких «впадений в прострацию» или шапкозакидательских настроений про «войну малой кровью на чужой территории».

22 июня 1941 года уже в 5-45 часа утра И. В. Сталин провел встречу с наркомом обороны С. К. Тимошенко, начальником Генштаба Г. К. Жуковым и другими руководителями СССР.

22 июня был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации. К 1 июля в Красную Армию было призвано 5,3 миллиона человек, армия увеличилась вдвое.

23 июня был образован высший чрезвычайный орган военного управления – Ставка Главного командования, возглавил её С. К. Тимошенко. 10 июля она была преобразована в Ставку Верховного командования, с этого момента и до конца войны ей руководил И. В. Сталин. 10 августа орган был переименован в Ставку Верховного главнокомандования.

22-25 июня военные округа были преобразованы во фронты.

24 июня было создано Совинформбюро, задачей которого было составление сводок для радио и прессы о положении на фронтах и работе тыла.

24 июня был создан совет по эвакуации.

26 июня Указом Президиума Верховного Совета СССР "О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время" вводились обязательные сверхурочные работы от 1 до 3 часов в день и отменялись отпуска.

30 июня был создан Государственный Комитет Обороны – чрезвычайный высший орган государственного управления, обладавший всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти, председателем ГКО был назначен И. В. Сталин.

Все важнейшие государственные посты в СССР в первые недели войны занял И. В. Сталин. 9 июля он стал наркомом обороны, а 8 августа – Верховным Главнокомандующим, с 6 мая 1941 года Сталин являлся председателем правительства СССР. Насколько И. В. Сталин несет ответственность за поражения Красной Армии в начале войны, настолько же он является автором Победы!

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