 

Жаркий курортный [ТЕСТ]: угадайте культовые советские фильмы по кадру с пляжем

24.06.2024, 18:43, Новости дня
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1.

А – “Будьте моим мужем”;

Б – “Осенний марафон”;

В – “Бриллиантовая рука”.

2.

А – “Соломенная шляпка”;

Б – “Моя морячка”;

В – “Утомленные Солнцем”.

3.

А – “Полосатый рейс”;

Б – “Весна на Заречной улице”;

В – “Три толстяка”.

4.

А – “Три плюс два”;

Б – “Бриллиантовая рука”;

В – “Спортолото 88”.

5.

А – “Не горюй!”

Б – “Человек-амфибия”;

В – “Айболит 66”;

6.

А – “Веселые ребята”;

Б – “Весна”;

В – “Свинарка и пастух”.

ОТВЕТЫ

1 – А – “Будьте моим мужем”;

2 – Б – “Моя морячка”;

3 – А – “Полосатый рейс”;

4 – А – “Три плюс два”;

5 – В – “Айболит 66”;

6 – А – “Веселые ребята”.


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