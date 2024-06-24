РКН будет блокировать звонки не подключенных к «Антифроду» компаний

На форуме Night Telecom Гендиректор “ТелеСтор” Никита Капитанский объявил о планах операторов связи блокировать звонки компаний, не включенных в систему “Антифрод” по требованию Роскомнадзора, пишет РБК.

На форуме Night Telecom Гендиректор “ТелеСтор” Никита Капитанский объявил о планах операторов связи блокировать звонки компаний, не включенных в систему “Антифрод” по требованию Роскомнадзора, пишет РБК.

По словам Капитанского, абоненты, не подключенные к “Антифроду”, не смогут установить соединение с другими абонентами. Он отметил, что это связано с новыми рекомендациями, требующими разрывать звонки в собственные сети для несертифицированных абонентов. Время на выполнение требований формально составляет 120 дней, однако некоторые операторы уже применили методические рекомендации досрочно.

Гендиректор подчеркнул, что к этим мерам уже приступили крупнейшие операторы связи.