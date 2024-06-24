 

«Германия уже не та» — Орбан отчитал Берлин за провал миграционной политики

24.06.2024, 15:43, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Накануне встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал положение дел в современной Германии. Политик заявил, что страна перестала быть примером для подражания из-за проблем с нелегальной миграцией, пишет The Daily Telegraph.


AP

Перед визитом в Берлин венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал современную Германию. Он заявил, что страна утратила даже былой запах, явно подтрунивая над её проблемой с миграцией, пишет The Daily Telegraph.   

«Германия больше не имеет того вкуса, который был у неё раньше. Она больше не пахнет так, как раньше. Вся эта Германия больше не та Германия, которую наши бабушки, дедушки и родители ставили нам в пример», — заявил политик в интервью перед встречей с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Орбан также сказал, что ФРГ когда-то была страной «порядка», «хорошо организованной работы» и «трудолюбивых людей». Но теперь отметил он, сославшись на немецкую газету Die Welt, Германия представляет собой «красочный, изменившийся, мультикультурный мир», где мигранты «больше не гости». «Это очень большое изменение», — резюмировал глава венгерского правительства.

По мнению издания, комментарии премьера «омрачили» и без того напряжённый визит.  Ведь Берлин и других лидеров ЕС раздражают крепнущие отношения Орбана с Владимиром Путиным и растущие разногласия между Брюсселем и Будапештом по Украине.

Впрочем, это не отменяет того факта, что всплеск нелегальной миграции стал большой проблемой для Германии, побудив правительство ввести дополнительные меры пограничного контроля в 2023 году. Кроме того, этот острый политический вопрос способствовал успеху ультраправой партии АдГ на недавних европейских выборах, отмечает The Daily Telegraph. 


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