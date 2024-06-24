 

В бюджет России на 2025 год включили 125 млн на «поддержку деструктивного движения BLM на территории вероятного противника»

24.06.2024, 15:33, Разное
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В засекреченной части проекта российского бюджета на 2025 год 125 миллионов рублей отведены на «поддержку деструктивного движения BLM на территории вероятного противника».

Об этом сообщили сразу несколько СМИ, ссылаясь на источники в Минфине.

Согласно выводам экономистов и социологов, движение BLM снизило темпы роста ВВП США на 0,09% (почти вдвое) и внесло серьёзный раскол в общество, последствия которого растянутся на десятки лет вперёд.

– Один из главных элементов запланированной операции – распространение слухов о якобы проведённых судах Линча над представителями меньшинств. Если эффект окажется меньше ожидаемого, не исключено и проведение таких судов в действительности. Курировать операцию будет лично Дмитрий Медведев, – рассказал один из источников журналистов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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