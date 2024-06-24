Samsung больше не выпускает обновления ПО для трех популярных моделей смартфонов

Samsung больше не выпускает обновления программного обеспечения для трех популярных моделей смартфонов, выпущенных в 2020 году: Galaxy A51 5G, Galaxy A41 и Galaxy M01. Эта информация была опубликована на портале ShiftDelete.

Эксперты предупреждают, что отсутствие регулярных обновлений может повысить уязвимость устройств перед различными угрозами безопасности, особенно для пользователей банковских приложений.

ShiftDelete советует владельцам устаревших моделей обратить внимание на более новые и доступные аналоги, такие как Galaxy A55, который будет получать обновления ПО в течение пяти лет. Samsung также предлагает модели с еще более длительным сроком поддержки, например, флагман Galaxy S24, который будет поддерживаться до семи лет.