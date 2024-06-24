 

Samsung больше не выпускает обновления ПО для трех популярных моделей смартфонов

24.06.2024, 14:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Samsung больше не выпускает обновления программного обеспечения для трех популярных моделей смартфонов, выпущенных в 2020 году: Galaxy A51 5G, Galaxy A41 и Galaxy M01. Эта информация была опубликована на портале ShiftDelete.

Эксперты предупреждают, что отсутствие регулярных обновлений может повысить уязвимость устройств перед различными угрозами безопасности, особенно для пользователей банковских приложений.

ShiftDelete советует владельцам устаревших моделей обратить внимание на более новые и доступные аналоги, такие как Galaxy A55, который будет получать обновления ПО в течение пяти лет. Samsung также предлагает модели с еще более длительным сроком поддержки, например, флагман Galaxy S24, который будет поддерживаться до семи лет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Мнение: Галковский про русских

25.06 / Мнение: Не выходит каменный цветок

25.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Чаньэ-6” вернулся на Землю

25.06 / Мнение: Штраф за утрамбовку мусора, высылка мигрантов из Германии и прогулки негра по Европе

25.06 / Нонна Гришаева раскрыла главный секрет своего счастливого 17-летнего брака

25.06 / В России подготовят специалистов по работе с ИИ и высоконагруженными системами

25.06 / Мнение: Мечты вместо планов, последствия выигрыша в казино и самоотверженность без ответственности

25.06 / В Калифорнии айтишнику дали 5 лет тюрьмы за расточительное использование воды

25.06 / Доктор объяснил, когда опасны проблемы с глотанием

25.06 / Компьютеры Apple научились транслировать содержимое экрана на iPhone

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика