 

Немецкие пенсионеры штурмуют помойки из-за очередного снижения пенсий

24.06.2024, 13:33, Разное
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц подписал указ о секвестировании бюджета на 2024-2025 гг. в связи с тяжёлой экономической ситуацией.

Начиная с июля, Германия на треть сокращает расходы на социальную сферу, спорт и культуру, замораживает зарплаты госслужащим и снижает на 50 процентов пособия по безработице.

Узнав о будущем снижении выплат, немецкие пенсионеры начали экономить, прибегая к радикальным мерам – некоторые из них даже штурмуют мусорные баки и ищут там еду. По словам пожилых людей, они и так жили впроголодь последние несколько лет, но теперь всё стало ещё хуже.

– Это крайне тяжёлое решение, однако ситуация в экономике вынуждает нас пойти на столь непопулярный шаг. Я вынужден сказать пожилым людям, что денег у нас сейчас нет, но им необходимо продержаться этот небольшой период и дальше всё наладится. Найдём деньги, повысим пенсии обратно. Желаю прекрасного самочувствия, успеха и удачи, – сказал Шольц.

Как подчеркнул канцлер ФРГ, правительство в ближайшее время разработает программу адресной помощи гражданам, попавшим в тяжёлую финансовую ситуацию. По оценкам экспертов, после снижения пенсий сразу на 30 процентов до 10 миллионов пожилых немцев могут оказаться на пороге нищеты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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