 

Запад глупым образом провоцировал Россию, а теперь ему следует вести с Москвой переговоры

24.06.2024, 11:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

До недавних лет Запад «глупым образом провоцировал» Россию постоянным расширением ЕС и НАТО на восток, — с таким заявлением, как пишет The Times, выступил лидер партии Reform UK Найджел Фарадж. По его словам, теперь украинский конфликт зашёл в тупик, и западным странам следует провести мирные переговоры с Москвой.


AP

Западные лидеры должны провести мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы выйти из тупиковой ситуации на Украине, — об этом, как пишет The Times, заявил лидер партии Reform UK Найджел Фарадж.

«Я считаю, что эта война в полном тупике, — заявил Фарадж в интервью ITV. — Не было вообще никаких заметных существенных переговоров, и даже если переговоры, направленные на то, чтобы попытаться найти мир, найти выход из ситуации, потерпят неудачу, то я думаю, что лучше провести эти переговоры, чем их не проводить».

Он также добавил, что до недавних лет Запад «глупым образом провоцировал Путина» постоянным расширением НАТО и Евросоюза на восток.

Как напоминает издание, ранее Фарадж подвергся критике со стороны представителей всего политического спектра за свои слова о том, что Запад, расширяя ЕС и НАТО на восток, спровоцировал Россию на украинский конфликт.

Эти новые заявления лидера Reform UK, скорее всего, усилят критику в его адрес, отмечает The Times.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Reuters – советники Трампа представили план по приведению Украины к переговорам

25.06 / Пытаются спровоцировать – “британский дипломат” объяснил удары по мирному населению американским оружием

25.06 / Безработных украинцев в Германии хотят отправить на родину

25.06 / Партия Фараджа может заменить терпящих крах британских консерваторов

25.06 / Французский избиратель – Макрон не любит Францию, он должен уйти

24.06 / При Меркель бы такого не было — Орбан призвал к немедленным переговорам с Москвой

24.06 / Жаркий курортный [ТЕСТ]: угадайте культовые советские фильмы по кадру с пляжем

24.06 / «Германия уже не та» — Орбан отчитал Берлин за провал миграционной политики

24.06 / От полномасштабной войны Ближний Восток отделяет один случайный авиаудар

24.06 / Трамп застолбил за собой последнее слово на дебатах с Байденом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика