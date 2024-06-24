Запад глупым образом провоцировал Россию, а теперь ему следует вести с Москвой переговоры

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До недавних лет Запад «глупым образом провоцировал» Россию постоянным расширением ЕС и НАТО на восток, — с таким заявлением, как пишет The Times, выступил лидер партии Reform UK Найджел Фарадж. По его словам, теперь украинский конфликт зашёл в тупик, и западным странам следует провести мирные переговоры с Москвой.



AP

Западные лидеры должны провести мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы выйти из тупиковой ситуации на Украине, — об этом, как пишет The Times, заявил лидер партии Reform UK Найджел Фарадж.

«Я считаю, что эта война в полном тупике, — заявил Фарадж в интервью ITV. — Не было вообще никаких заметных существенных переговоров, и даже если переговоры, направленные на то, чтобы попытаться найти мир, найти выход из ситуации, потерпят неудачу, то я думаю, что лучше провести эти переговоры, чем их не проводить».

Он также добавил, что до недавних лет Запад «глупым образом провоцировал Путина» постоянным расширением НАТО и Евросоюза на восток.

Как напоминает издание, ранее Фарадж подвергся критике со стороны представителей всего политического спектра за свои слова о том, что Запад, расширяя ЕС и НАТО на восток, спровоцировал Россию на украинский конфликт.

Эти новые заявления лидера Reform UK, скорее всего, усилят критику в его адрес, отмечает The Times.