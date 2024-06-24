 

Рупор кремлевской пропаганды: Годовщина мятежа Пригожина

24.06.2024, 11:35, Разное
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Годовщина мятежа Пригожина

Год назад в рамках развития мятежа Пригожина штурмовые отряды ЧВК Вагнер заняли центр Ростова и штаб ЮВО. Одновременно с этим колонны ЧВК выдвинулись на Москву. Существовала прямая угроза штурма центра Ростова, а также боев в Подмосковье. С соответствующим кол-вом жертв и разрушений среди военных и гражданских.

С учетом всех прочих сценариев, то как все закончилось, было невероятной удачей, пуля серьезного гражданского конфликта прошла у виска страны, несмотря на гибель людей и утрату ценной мат.части.

В конечном итоге разум возобладал (спасибо Лукашенко и Бортникову, которые достучались до Пригожина) и нашли возможность остановить сползание ситуации к терминальным сценариям.

Плохо, что до этого довели ситуацию, хотя конфликт между руководством ЧВК и руководством МО РФ развивался много месяцев, в том числе и в публичной плоскости. Время, чтобы решить вопрос без насилия – было.

Уголовное дело по факту мятежа было закрыто, никого за сам мятеж не осудили, но осталась политическая оценка произошедшего – вооруженный мятеж. С фактической стороны, после отказа Пригожина выполнить прямой приказ Путина, это стало очевидно и для тех, кто колебался с оценкой происходивших тогда событий.
В данном случае имел место неудачный вооруженный мятеж, который, в том числе привел к гибели наших военных.

По его итогам – ЧВК Вагнер в прежнем формате (как самая большая и мощная ЧВК XXI века) прекратила свое существование, но в других инкарнациях существует и сейчас, бойцы и командиры продолжают приносить пользу Родине, в том числе в рядах МО РФ и Росгвардии.

Спустя год после тех событий – Евгений Пригожин по официальной версии погиб вместе со своим окружением (включая Дмитрия Уткина) в странной "авиакатастрофе". Сергей Шойгу, с которым конфликтовал Пригожин, ныне переведен с поста министра на должность Секретаря Совбеза. Валерий Герасимов как руководил, так и руководит Генеральным Штабом.

Из генералов, которые вели тогда контактировали с Пригожиным – Евкуров остается заместителем нового министра обороны Белоусова, генералы Суровикин и Алексеев находятся в Африке, занимаясь африканской кампанией по деколонизации, где в том числе работает и ЧВК "Вагнер".

Мир праху всех погибших во время мятежа.

Источник: Colonel Cassad


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