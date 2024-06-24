 

Российские кандидаты и доктора наук смогут бесплатно получить шенгенскую визу

24.06.2024, 11:33, Разное
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Еврокомиссия приняла предложение Нидерландов о введении особого порядка выдачи шенгенских вид гражданам России, которые «представляют интерес для науки и культуры ЕС».

С 1 июля 2024 года россияне, имеющие научной степень кандидата или доктора наук, смогут оформить «Шенген» сразу на 5 лет абсолютно бесплатно.

– Мы пересматриваем свою политику по отношению к простым гражданам России, которые достигли успехов в сфере своей профессиональной деятельности. Научная степень как раз подтверждает, что человек – хороший специалист и представляет интерес для нас, – сказал еврокомиссар по вопросам миграции Шарль Латэн.

Решение Еврокомиссии обязательно для всех стран, подписавших Шенгенское соглашение – в случае, если кандидат или доктор наук получит необоснованный отказ в визе, он имеет право подать жалобу напрямую в высший орган исполнительной власти ЕС

– Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально. Если решение об отказе было принято без веских оснований, то оно будет оперативно пересмотрено, – подчеркнул еврокомиссар.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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