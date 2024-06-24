Мужчина из Башкирии купил поддельное водительское удостоверение за 80 тысяч рублей

Инспекторы ГАИ Зилаирского района Башкирии столкнулись с необычным случаем, остановив «Ладу Гранту». Водитель, 39-летний местный житель, предъявил документы, но проверка по базе данных выявила подделку — в удостоверении фигурировало имя другого человека из другого региона.

Водитель сначала пытался доказать, что произошла какая-то ошибка и документ его, но когда полицейские рассказали ему, что это не первый случай и они 100 процентов знают, что это подделка, житель во всем сознался. Оказалось, что он никогда не имел права на управление автомобилем — фальшивку с фотографией он приобрел в интернете за 80 тысяч рублей. Продавец заверил его, что документ будет признан во всех базах данных, что оказалось правдой, но совершенно не в его пользу.

В отношении мужчины было возбуждено административное дело. Его лишили права управления транспортным средством, а машину отправили на штрафстоянку. Ему грозит уголовное дело с серьезным сроком.