 

В Ялте устранена авария на коллекторе

24.06.2024, 11:12, Разное
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В Ялте ликвидировали аварию на коллекторе, и водоснабжение города восстановлено. Об этом пояснила глава администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале.

23 июня произошла авария на коллекторе, что привело к отключению воды в Ореанде, Курпатах, Гаспре, Стройгородке, Мисхоре, Кореизе и частично в Алупке. В эти районы организовали подвоз питьевой воды, а купание на пляжах от Ореанды до Фороса временно запретили.

Позже Янина Павленко сообщила, что аварию удалось устранить. “Ночью система была наполнена, абоненты подключены к водоснабжению”, – написала она. Глава администрации попросила горожан сообщать адреса, где вода все еще не поступила, пишет РИАН.

Для устранения аварии было задействовано 23 специалиста и 13 единиц техники. “Сегодня берем анализы морской воды. Открытие пляжей будет объявлено дополнительно”, – добавила Павленко.


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