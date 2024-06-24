Xiaomi адаптировала под HyperOS еще 24 устройства

Компания Xiaomi анонсировала расширение списка устройств, совместимых с их операционной системой HyperOS. Обновление включает несколько моделей «умных» телевизоров, часов и колонок.

В числе новинок — поддержка телевизоров Xiaomi TV S с Mini LED (диапазон размеров от 55 до 85 дюймов) и модели Redmi MAX с экраном 100 дюймов. Также добавлена поддержка телевизоров Redmi Smart TV A (от 32 до 75 дюймов), а среди носимых устройств — часы Redmi Watch 4 и Xiaomi Band 8 Pro.

Кроме того, расширен список поддерживаемых колонок, включая модели Xiaomi Smart Home Screen Pro 8, Xiaomi Smart Home Screen 10 и Xiaomi Smart Home Screen 6, а также различные версии Xiaomi Sound Pro и Xiaomi Xiaoai Touch Screen Speaker.