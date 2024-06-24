 

Священник попросил у Бога о наставлении и выиграл 30 тысяч долларов

24.06.2024, 9:30, Разное
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Архиепископ Эммануэль Мутумва из Зимбабве (Южная Африка), которого верующие именуют не иначе, как “Пророк”, недавно выиграл в казино 30 тысяч долларов.

Перед этим он заявлял, что Бог дал ему благословение, чтобы испытать его веру. Мутумва глава популярной в стране апостольской секты Йоханне Масове Эчишану. Он очень обрадовался выигрышу и огорчился, когда боссы других казино запретили ему посещать их игорные заведения.

– Они утверждают, что, поскольку я пророк, я получаю видения от Бога о выигрышных числах. Они боятся, что обанкротятся, потому что я буду выигрывать слишком часто, – так Матумва прокомментировал этот запрет.

Что касается 30 тысяч долларов, то он использовал их для оплаты учебы членов своей церкви и предоставления стартовых средств для бизнеса. По словам Матумвы, выигрыш случился после его мольбы к Богу:

– Пути Бога неисповедимы. Эта победа была не удачей, а испытанием веры. Я молился о наставлении, и Господь предоставил цифры в видении. Разве это не благословение – использовать эти выигрыши для возвышения моей паствы?


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