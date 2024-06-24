 

Мнение: Охереть

24.06.2024, 5:30, Разное
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“По ростелевидению показали фильм Михалкова “Пять вечеров” и отрезали из него конец, где героиня Гурченко говорит “лишь бы не было войны”. Теперь надо лишь бы была” (только что нашел в Фейсбуке).

На Ютубе вот, пока есть.

И еще подумал: а ведь если Михалкова спросят – он согласится. А если попросят – сам вырежет. Своей рукой. Лучше все ж умирать вовремя…

Источник: Размышления вольного социолога


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