Мнение: Охереть
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“По ростелевидению показали фильм Михалкова “Пять вечеров” и отрезали из него конец, где героиня Гурченко говорит “лишь бы не было войны”. Теперь надо лишь бы была” (только что нашел в Фейсбуке).
На Ютубе вот, пока есть.
И еще подумал: а ведь если Михалкова спросят – он согласится. А если попросят – сам вырежет. Своей рукой. Лучше все ж умирать вовремя…
Источник: Размышления вольного социолога
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