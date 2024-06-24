Мнение: Охереть

“По ростелевидению показали фильм Михалкова “Пять вечеров” и отрезали из него конец, где героиня Гурченко говорит “лишь бы не было войны”. Теперь надо лишь бы была” (только что нашел в Фейсбуке).

На Ютубе вот, пока есть.

И еще подумал: а ведь если Михалкова спросят – он согласится. А если попросят – сам вырежет. Своей рукой. Лучше все ж умирать вовремя…