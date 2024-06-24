Мнение: Первый импичмент – продолжение

Продолжение темы про “Три импичмента” (см. предыдущий пост)

Отравление Ющенко

Выдвижение на выборах в качестве «кандидата России» уголовника аж с двумя (!) судимостями не стало, увы, самым выдающимся «креативным решением» Путина в 2004 года. По всей видимости, сказывался сложившийся (еще с неудачных выборов в Питере 1996 года) некий «комплекс неполноценности» у российского «стратега». Даже во вроде подконтрольной России Кремль то и дело терпел тогда на выборах чувствительные поражения – не хватало проиграть еще и в непонятной и куда более самостийной Украине! А тут – первый такой масштабный опыт вмешательства в чужие выборы; проигрывать никак нельзя.

Вообще реальные выборы – это свирепая схватка, если их проводят хотя бы относительно честно; не зря в мире выборы принято сравнивать с «холодной гражданской войной, где вместо оружия – компромат и бюллетени». В прямом бою исход всегда неясен, и такая перспектива Путину, как кадровому сотруднику спецслужб, усвоившему их специфическую этику, в принципе не могла нравиться. «Рыцарь плаща и кинжала», как известно, предпочитает принимать бой, когда соперник предварительно «обработан» и то ли опутан по рукам и ногам, то ли ослеплен, то ли уже находится при смерти. В общем, способность «врага» сопротивляться должна быть снижена до минимума, а какими средствами – значения не имеет. Очень характерный для спецслужб способ «ведения кампании».

И вот, в самом разгаре выборной кампании на Украине… – продолжение как обычно, на вашем любимом канале Бусти! Вот ссылка: https://boosty.to/sapojnik

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