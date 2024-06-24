 

Трамп застолбил за собой последнее слово на дебатах с Байденом

24.06.2024, 2:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Джо Байден и Дональд Трамп активно готовятся к своему первому предвыборному противостоянию в прямом эфире. Действующий президент США выиграл жеребьёвку и получил возможность выбрать трибуну, а его соперник предпочёл выступить с завершающей речью, пишет ABC News.

РЕБЕККА ДЖАРВИС, ведущая ABC News: Поговорим о предвыборной гонке. Через шесть дней состоятся первые дебаты между президентом Байденом и Дональдом Трампом. Рэйчел Скотт расскажет, как оба кандидата готовятся к этому чрезвычайно важному противостоянию. Доброе утро, Рэйчел.

РЭЙЧЕЛ СКОТТ, корреспондент ABC News: Доброе утро, Ребекка! Верится с трудом, но до дебатов осталось меньше недели. Сегодня утром президент Байден вместе со своими главными советниками в Кэмп-Дэвиде готовится ко встрече с Дональдом Трампом.
 
Нам сообщили, что подготовкой к дебатам руководит бывший глава аппарата Белого дома Рон Клайн. Нам также стало известно, что президент готовится к полуторачасовым тренировочным дебатам — и это, конечно, резко контрастирует с тем, как к мероприятию готовится его соперник.
 
По сообщениям, Дональд Трамп не будет заниматься традиционной подготовкой к дебатам: никаких тренировочных дебатов, отрепетированных стратегий нападения или опорных точек. Вместо этого бывший президент устроил более десятка политических обсуждений с нынешними и бывшими советниками, в том числе с главными союзниками в конгрессе, такими как сенаторы Джей Ди Вэнс и Марко Рубио — они оба в списке возможных кандидатов на должность вице-президента. Как нам известно, их обоих пригласили в Атланту на вечер просмотра дебатов.
 
Кроме того, по некоторой информации, бывший президент готовит ответы на вопросы по целому ряду тем, включая аборты, обещание помиловать участников беспорядков 6 января или даже свои проблемы с законом. Однако обе стороны пытаются сформировать некие ожидания. После нескольких месяцев критики психического здоровья Байдена Дональд Трамп вдруг назвал президента достойным оппонентом. С другой стороны, советники Байдена считают, что в этот раз Трамп во время дебатов может вести себя более сдержанно. Ребекка?

РЕБЕККА ДЖАРВИС: Что касается ожиданий, Рэйчел, эти дебаты будут очень отличаться от традиционных как внешне, так и по ощущениям.

РЭЙЧЕЛ СКОТТ: Верно, Ребекка, особенно для кандидатов: в студии не будет зрителей, а при выходе на сцену у них не будет взаимодействия с персоналом.
 
Помните, как в ходе прошлых дебатов президент Байден и бывший президент Дональд Трамп пытались перекричать друг друга? В этот раз микрофоны кандидатов будут включаться, только когда настанет их очередь говорить.
 
Президент Байден выиграл жеребьёвку, так что он решил занять ту трибуну, что по телевизору будет справа, а бывший президент предпочёл выступить с завершающей речью, поэтому последнее слово в этих дебатах будет за ним.

РЕБЕККА ДЖАРВИС: Явно не обычная ситуация. С нами на связи была Рэйчел Скотт, спасибо. 

Дата публикации 21 июня 2024 года.


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